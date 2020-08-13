В Минске люди с оружием ворвались в офисы "Яндекс" и Uber

В Минске неизвестные вооруженные люди ворвались в офисы компаний "Яндекс. Такси" и Uber и заблокировали их работу.

Об этом со ссылкой на информацию от пресс-служб компаний сообщил белорусский сайт Onliner.

Onliner уточнил, что один из офисов "ЯндексБел" находится в том же здании, где и редакция издания.

"Администратора офисного здания нет на месте, хотя он не должен его покидать, проход к лифтам закрыт. Мы дозвонились до администратора. Он сообщил, что на момент звонка находится на этаже "ЯндексБел", в кабинете с ним присутствуют сотрудники компании, представители милиции. По его словам, "разбираются, есть ли что-то". На вопрос, озвучены ли в адрес "ЯндексБел" какие-либо обвинения, предъявляют ли какие-либо нарушения закона, администратор не смог ответить: "Ну что я буду вам говорить...", – сказано в сообщении.

В компании-перевозчике, сотрудничающей с "Яндекс.Такси", сообщили сайту, что минские менеджеры компании не отвечают на сообщения. В то же время диспетчерские заказы продолжают поступать.

По информации Telegram-канала The Bell, в заблокированном офисе "Яндекса" находятся несколько сотрудников. Всего в минском офисе работают около 120 сотрудников. Большинство из них сейчас работают удаленно.

Бренд Uber в Беларуси принадлежит "Яндекса", но офисы в них находятся в разных местах.

Люди с оружием заблокировали минский офис "Яндекс. Такси" Telegram / The Bell

В Twitter уже начали высмеивать это событие. "Да просто ментам сказали "Поищите в "Яндексе", а они как всегда не так поняли", – написал блогер Бульбингемський Шериф.

В соцсетях высмеяли обыски Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 13 августа, примерно в 12:00, в городе Жодино вышли на забастовку работники Белорусского автомобильного завода (БелАЗ).