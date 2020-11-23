В "Автодоре" Днепропетровщины купили внедорожник премиум-класса, чтобы "ездить по болотам"

Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области приобрело внедорожник премиум-класса Toyota Highlander за 1,6 млн грн.

Об этом свидетельствует информация на сервисе госзакупок ProZorro. В ведомстве пояснили изданию "На крючке", что такие автомобили им нужны для контроля за строительством и ремонтом дорог.

Тендер на Toyota Highlander.

По словам главы "Автодора" Днепропетровской области Дмитрия Чумаченко, в регионе ведутся ремонты дорог, где отсутствует возможность подъезда легковых автомобилей, а их часть также расположена в заболоченных местах и местах подтопления.

Тендер на Toyota Highlander.

"У автомобилей Toyota высокая проходимость и полный привод, что позитивно сказывается на передвижении в местности, где строятся дороги в условиях бездорожья. Также авто на гарантии первые три года эксплуатации или до 100 тысяч км пробега, и имеет значительно меньшие расходы горюче-смазочных материалов по сравнению с автомобилями, которые находятся на балансе", – отметил Чумаченко.

Он добавил, что на балансе есть два внедорожника Toyota 2005 и 2006 годов выпуска, но у них пробег более 650 и 980 тысяч км, поэтому на них нужно тратить больше средств на топливо, масло и ремонт.

Ответ Дмитрия Чумаченко. Facebook "На крючке"

Ответ Дмитрия Чумаченко. Facebook "На крючке"

Изначально ведомство планировало закупить Toyota Land Cruiser Prado за 1,7 млн грн, однако тендер был отменен.

Ведомство отменило предыдущий тендер.

Ведомство отменило предыдущий тендер.

В свою очередь глава "Укравтодора" Александр Кубраков в Facebook пообещал инициировать проверки закупок.

"Необоснованные траты государственных средств являются недопустимыми. Настаиваю, чтобы для служебных целей выбирались недорогие авто базовой комплектации", – подчеркнул он.

Пост "Укравтодор".

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба автомобильных дорог в Запорожской области по результатам тендера заказала два внедорожника на общую сумму 2,38 млн гривен.