В Австрии заступились за "Северный поток-2"

Представители европейских компаний, участвующих в строительстве российского газопровода "Северный поток-2", призвали власти ЕС к "политическому ответу" на будущие санкции США.

Они заявили, что завершение проекта является "вопросом европейского суверенитета", говорится в публикации немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Как европейская компания мы ожидаем, что на политическом уровне будут приняты меры, направленные на то, чтобы Европа не потеряла свою привлекательность как место для инвестиций", – заявил глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле.

Его компания является одним из инвесторов, которые совместно с Wintershall Dea, Uniper, Shell и Engie участвуют в строительстве газопровода. Она находится под угрозой будущих санкций США.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Украина и Польша договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить реализации "Северного потока-2".

24 июля Сенат Конгресса США одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год, который предусматривает введение новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

25 июля стало известно, что строительство "Северного потока-2" остановили из-за нереста трески. Соответствующее решение приняли власти Дании.