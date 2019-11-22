Над США нависла угроза денежного коллапса: Трамп пошел на решительные меры

Президент США Дональд Трамп в очередной раз подписал временный бюджет на 2020 год. Это должно спасти от так называемого "шатдауна" – остановки финансирования госучреждений.

Временный бюджет будет действовать до 20 декабря. Об этом глава государства сообщил журналистам, передает "Интерфакс-Украина". Предыдущий действовал до 21 ноября. "Подписание документа о новом временном финансировании предоставляет Конгрессу еще один месяц для согласования годового бюджета", – сообщает агентство.

В США не могут принять бюджет из-за разногласий между партиями, на что тратить деньги, а на что сократить расходы.

Кто чего требует:

республиканцы (контролируют Сенат): увеличить – расходы на оборону, сократить – траты на здравоохранение;

демократы (большинство в Палате представителей): увеличить расходы на внутренние нужды;

главное разногласие: строить или нет стену на границе с Мексикой, чтобы остановить нелегальных мигрантов (требование Трампа).

"На прошлой неделе Белый дом направил министра финансов Стивена Мнучина на встречу со спикером Палаты представителей Конгресса, демократкой Ненси Пелоси, пишет издание The Hill. Оно отмечает, что демократы расценили это шаг как сигнал готовности администрации заключить сделку", – говорится в публикации.

Трамп подписал временный бюджет

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