Над США нависла угроза денежного коллапса: Трамп пошел на решительные меры

Президент США Дональд Трамп в очередной раз подписал временный бюджет на 2020 год. Это должно спасти от так называемого "шатдауна" – остановки финансирования госучреждений.
Временный бюджет будет действовать до 20 декабря. Об этом глава государства сообщил журналистам, передает "Интерфакс-Украина". Предыдущий действовал до 21 ноября. "Подписание документа о новом временном финансировании предоставляет Конгрессу еще один месяц для согласования годового бюджета", – сообщает агентство.
В США не могут принять бюджет из-за разногласий между партиями, на что тратить деньги, а на что сократить расходы.
Кто чего требует:
республиканцы (контролируют Сенат): увеличить – расходы на оборону, сократить – траты на здравоохранение;
демократы (большинство в Палате представителей): увеличить расходы на внутренние нужды;
главное разногласие: строить или нет стену на границе с Мексикой, чтобы остановить нелегальных мигрантов (требование Трампа).
"На прошлой неделе Белый дом направил министра финансов Стивена Мнучина на встречу со спикером Палаты представителей Конгресса, демократкой Ненси Пелоси, пишет издание The Hill. Оно отмечает, что демократы расценили это шаг как сигнал готовности администрации заключить сделку", – говорится в публикации.
Трамп подписал временный бюджет
Как сообщал OBOZREVATEL:
Трамп выступил с экстренным обращением к нации из-за усугубившегося гуманитарного кризиса в стране. Он предложил Демократической партии поддержать выделение 5,7 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой в обмен на предоставление некоторых преференций мигрантам.
22 декабря 2018 года Конгресс США не смог согласовать проект бюджета страны, из-за чего началось частичное закрытие правительственных учреждений.
Из-за конфликта по поводу строительства стены на границе с Мексикой, Трамп заявил о "гуманитарном кризисе" в стране и возложил ответственность за "шатдаун" на демократов, которые не поддержали его предвыборное обещание.
Трамп побил рекорд по продолжительности "шатдауна" за всю историю США. Последний длительный произошел в декабре 1995 – январе 1996 гг. Он сохранялся 21 день.
26 января президент США согласился возобновить работу правительства на три недели (до 15 февраля).
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