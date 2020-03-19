В американский компании Amazon сообщили о первом случае заражения коронавирусом COVID-19. Зараженным оказался работник склада в Нью-Йорке.

После обнаружения больного его отправили на карантин, сообщает Daily Mail.

Однако после выявления факта коронавируса среди сотрудников посеялась небольшая паника. По утверждению Amazon, она информировал своих сотрудников о болезни. Однако некоторые рабочие отмечали, что о узнали о китайском вирусе не от корпорации.

Компания Amazon

При этом в компании подчеркнули, что они "временно закрыли отделение ​​доставки для дополнительной санитарии и отправили сотрудников домой с полной оплатой".

Издание отмечает, что под угрозой заражения могут оказаться и клиенты Amazon, которые пользовались их доставкой.

Например, склады Amazon в Испании и Италии продолжают работать, несмотря на то, что обе страны сильно пострадали от коронавируса. Например, на одном итальянском складе около 30% сотрудников отсутствовали за последние недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 богатейших людей мира за сутки потеряли около $78 млрд из-за обвала ключевых индексов на фондовых биржах. Наибольшие потери понес глава корпорации Amazon Джефф Безос – почти $8 млрд.

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