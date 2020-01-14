В 5 раз больше зарплаты: министр обороны Загороднюк побаловал себя крупной премией

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заработал за декабрь 97,2 тысячи гривен, из которых зарплата – лишь 15,2 тысячи.

Как сказано в ответе ведомства Украинским новостям, за первый месяц зимы Загороднюку начислили 97 191 гривну:

должностной оклад – 15 238 гривен;

надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 3 047 гривен;

надбавка как эксперту по вопросам тайн – 3 047 гривен;

средний заработок за время командировки – 1 076 гривен;

премия – 74 057 гривен;

индексация – 725 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Ивана Руснака была выплачена в размере 148 186 гривен, заместителей Анатолия Петренко – 137 357 гривен, Алексея Марценюка – 120 633 гривны, Алины Фроловой – 122 284 гривны, Александра Полищука – 129 220 гривен и экс-госсекретаря Александра Дубляна за 17 дней, включая компенсацию, неиспользованный отпуск, премию и индексацию – 214 504 гривны.

Андрей Загороднюк

Как писал OBOZREVATEL, накануне в сети разгорелся скандал вокруг зарплаты главы "Укрпочты" Игоря Смелянского, который получает каждый месяц по 1,4 миллиона гривен. При этом вскоре его оклад увеличится еще больше.

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