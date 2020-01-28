Уже внес в декларацию: Лещенко сообщил о крупной выплате от "Укрзалізниці"

Член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Серей Лещенко в средине января 2019 года получил выплату в размере 136 тыс. гривен.

Информацию об этом он внес в электронную декларацию 25 января. Согласно документу, 136330 гривен получены как "гонорар и другие выплаты по гражданско-правовым договорам" 15 января 2020 года от работодателя – АО "Укрзалізниця".

Напомним, члены правления "Укрзалізниці" в 2019 году получали зарплату 743 тыс. гривен в месяц, а члены наблюдательного совета – 588 тыс. гривен в месяц.

Декларация Сергея Лещенко

Доходы Лещенко

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