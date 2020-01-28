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28 января • обновлено в 18:34
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Уже внес в декларацию: Лещенко сообщил о крупной выплате от "Укрзалізниці"

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Член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Серей Лещенко в средине января 2019 года получил выплату в размере 136 тыс. гривен.

Информацию об этом он внес в электронную декларацию 25 января. Согласно документу, 136330 гривен получены как "гонорар и другие выплаты по гражданско-правовым договорам" 15 января 2020 года от работодателя – АО "Укрзалізниця".

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Напомним, члены правления "Укрзалізниці" в 2019 году получали зарплату 743 тыс. гривен в месяц, а члены наблюдательного совета – 588 тыс. гривен в месяц.

Декларация Сергея Лещенко

Декларация Сергея Лещенко

Доходы Лещенко

Доходы Лещенко

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Скандал вокруг "Укрзалізниці" Зарплаты в Украине Декларации о доходах чиновников
Персона
Сергей Лещенко
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
это чтож -теперь пол Украины спать не будет от этого необоснованного обогащения : ПУСТЬ ПОКАЖЕТ СВОЮ рекомендацию для Зализницы стоимостью 10 тыс бакинских- видимо их показывали в "Путевой Стране " ?
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