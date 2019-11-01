"Уже к Новому году!" Вскрылась опасность новых купюр для украинцев

Фальшивомонетчики смогут наладить выпуск поддельных купюр в 1000 гривен уже к Новому году.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил финансовый аналитик Алексей Кущ. По его словам, преступникам, чтобы скопировать дизайн купюр и растиражировать, нужно совсем немного времени. Дальше все зависит от того, насколько это "продвинутая" подделка.

"Есть высокотехнологичные, нацеленные на то, чтобы ошибся даже опытный человек. Такие банкноты распознаются только в банках с помощью специального оборудования. А в некоторых случаях даже банки их принимают, и определить подделку может только Нацбанк с помощью своей экспертизы. А есть подделки примитивные, нацеленные на то, чтобы то, что они настоящие, поверил человек неосведомленный или со слабым зрением. Как правило, через месяц-два после выхода новой банкноты появляются подделки в каждом из этих сегментов. Так что к Новому году, я думаю, уже можно прогнозировать появление поддельных 1000 гривен", – сказал Кущ.

Эксперт говорит, что чем крупнее номинал банкноты, там она привлекательнее для фальшивомонетчиков: при одинаковых затратах на изготовление с ее помощью можно получить больше прибыли. Но пока, по его словам, информации, что стали появляться поддельные купюры номиналом 1000 гривен, не было.

"Хотя, всегда после появления новой банкноты происходит вспышка активности фальшивомонетчиков, которые пытаются под видом социальных служб навязать подделки пожилым, социально незащищенным людям. Также жертвами становятся те, кто не знает, как выглядят новые деньги", – отметил Кущ.

Поддельные 1000 гривен могут появиться к Новому году

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в августе произошел всплеск подделки купюр номиналом 500 гривен. Преступники печатают их на принтерах, а сбывают в кафе и на заправках.

Украинцы, получившие первые банкноты в 1000 гривен, жалуются, что не во всех банках узнают новую купюру и принимают для платежей.

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