В Украине появится 5G: у Зеленского рассказали о договоренностях

Новое правительство за ближайшие три года планирует полностью покрыть Украину скоростным интернетом. Через год-два это будет 3G/4G, а дальше в планах и 5G.

Об этом сказал вице-премьер-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в cубботу, 14 сентября, на конференции YES (Ялтинская европейская стратегия).

"Наша цель в ближайшие три года сделать так, чтобы 100% социальной инфраструктуры и 100% населенных пунктов получили доступ к широкополосному интернету. Мы хотим закрепить на уровне закона минимальную скорость интернета, какая у нас будет", – сказал Федоров.

Он добавил, что правительство сейчас работает над тем, чтобы внедрить полноценное 3G и 4G на территории всей страны.

"На сегодня с операторами уже есть договоренность, и на форуме в Мариуполе мы презентуем этот план, как мы за год или два сделаем так, чтобы на каждом участке Украины был классный 3G /4G. И пока мы не починим эти базовые вещи, мы не перейдем на следующий уровень. ... Мы общаемся с разными компаниями о внедрении 5G. Но если говорить реалистично, то давайте мы за эти три года покажем и компаниям, и миру, и украинцам, что мы движемся и решаем проблемы. И когда я буду ехать в поезде из Киева и Запорожье, и у меня будет ловить нормальный 4G, потом мы с вами поговорим о 5G", – сказал Федоров.

Федоров рассказал, когда в Украине будет 5G

Как сообщал OBOZREVATEL, проект бюджета Украины на 2020 год, который должен быть внесен в парламент до 15 сентября, будет базироваться на макропрогнозе, утвержденном еще предыдущим правительством.

Премьер-министр Украины заявил, что Россия, безусловно является агрессором, однако Украине не стоит забывать о том, что это – ее самый большой сосед.

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