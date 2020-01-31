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31 января • обновлено в 19:40
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"Укрзалізниця" внезапно ограничила льготы пассажирам: что произошло

2.8т
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"Укрзалізниця" временно прекратила продажу железнодорожных билетов со студенческой льготой через онлайн-сервисы.

Об этом в пятницу, 31 января, сообщила пресс-служба государственной компании на своей странице в Facebook. Такие ограничения УЗ пояснила техническими работами в реестре Министерства образования Украины.

Уточняется, что услуга будет недоступна с 17:00 31 января по 15:00 2 февраля. УЗ советует студентам покупать билеты со льготой в этот период в железнодорожных кассах.

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"Укрзалізниця" ограничила льготы пассажирам

"Укрзалізниця" ограничила льготы пассажирам

tvoemisto.tv

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Льготы в Украине
Место
Украина
Теги
Льготы билеты на поезд Укрзалізниця
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
онижедетам льготы не нужны,они по безвизу у Выдэнь ездят каву сербать регулярно,по пять эурив за кухлык,на большой перемене.
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