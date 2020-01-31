"Укрзалізниця" внезапно ограничила льготы пассажирам: что произошло

"Укрзалізниця" временно прекратила продажу железнодорожных билетов со студенческой льготой через онлайн-сервисы.
Об этом в пятницу, 31 января, сообщила пресс-служба государственной компании на своей странице в Facebook. Такие ограничения УЗ пояснила техническими работами в реестре Министерства образования Украины.
Уточняется, что услуга будет недоступна с 17:00 31 января по 15:00 2 февраля. УЗ советует студентам покупать билеты со льготой в этот период в железнодорожных кассах.
"Укрзалізниця" ограничила льготы пассажирам
tvoemisto.tv
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно:
Глава правления "Укрзалізниці" Евгений Кравцов попросил наблюдательный совет компании рассмотреть вопрос его увольнения.
Об увольнении Кравцова в ноябре 2019 года высказался премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, в компании "абсолютно дикая" коррупция.
29 января Кабинет министров согласовал увольнение главы АО "Укрзалізниця".
При этом в УЗ отказались сообщить размер зарплаты экс-гендиректора Кравцова. После расторжения контракта он получит немалую компенсацию.
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