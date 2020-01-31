"Укрзалізниця" внезапно ограничила льготы пассажирам: что произошло

"Укрзалізниця" временно прекратила продажу железнодорожных билетов со студенческой льготой через онлайн-сервисы.

Об этом в пятницу, 31 января, сообщила пресс-служба государственной компании на своей странице в Facebook. Такие ограничения УЗ пояснила техническими работами в реестре Министерства образования Украины.

Уточняется, что услуга будет недоступна с 17:00 31 января по 15:00 2 февраля. УЗ советует студентам покупать билеты со льготой в этот период в железнодорожных кассах.

"Укрзалізниця" ограничила льготы пассажирам tvoemisto.tv

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