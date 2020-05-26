Увольнения и сокращения зарплат в Украине продолжатся: работодатели рассказали о планах

В Украине 35% работодателей собираются сокращать зарплаты сотрудников в ближайшие 1-2 месяца, а 15% компаний уже приняли решение сократить продолжительность рабочего дня.

Об этом говорится в исследовании компании Kpmg. Они в период с 4 по 12 мая опросили 50 компаний из разных отраслей и сделали свои оценки ситуации на рынке. Согласно исследованию, 31% компаний отметили, что предлагают сотрудникам уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск. 25% компаний, по их словам, отправляют сотрудников в неоплачиваемый отпуск.

"Среди других мероприятий компании отметили, что переводят сотрудников на сокращенный рабочий день (15%) или сокращенную рабочую неделю (10%), предоставляют дополнительный отпуск с сохранением заработной платы (6%)", – говорится в исследовании.

55% опрошенных респондентов отмечают, что размер расходов на персонал со всеми принятыми меры не изменился. Почти 40% компаний сократили расходы на сотрудников. 6% респондентов отмечают рост расходов на персонал.

Есть и хорошие новости. Так, 21% опрошенных компаний, несмотря на сложившуюся ситуацию, планируют развиваться в соответствии с принятым ранее стратегическим планом. 25% опрошенных компаний планируют просматривать целевые значения KPI в сторону уменьшение целевых показателей, что безусловно является мерой по поддержке сотрудников. Однако может повысить финансовую нагрузку на саму компанию, потому что доходы и прибыль многих организаций могут сократиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.

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