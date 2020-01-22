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22 января • обновлено в 16:29
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Как будуть увольнять по новым правилам: Милованов опроверг страшилку

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Министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил, что новый Трудовой кодекс не разрешает работодателю увольнять сотрудников без объяснения причины.

Об этом он написал в Facebook в среду, 22 января. По его словам, сейчас (в действующем КЗоТ) предусмотрено 10 причин разрыва трудового договора. При этом помощь при увольнении сотруднику могут выплатить только в исключительных случаях. Следовательно, сейчас работодатели могут легко увольнять людей и не нести за это никакой материальной ответственности.

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"В статье 35 проекта закона "О труде" говорится о возможности увольнять по инициативе работодателя, но не сказано, что это должно произойти без объяснения причин", – написал Милованов.

По его словам, причинами для увольнения по инициативе работодателя могут быть основания, прописанные в трудовом договоре, который подписывает работник и работодатель при оформлении трудовых отношений. Тогда как в действующем КЗоТ причины прописаны настолько объемно, что использовать как повод можно хоть какую-то из них.

"В законопроекте "О труде" предлагаем сделать материальную компенсацию обязательной, а также запретить фиктивные преобразования предприятий для сокращения штата", – написал Милованов.

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Министр привел текст статьи 35 проекта нового закона, содержание которой вызвало наибольшие споры. Главное, о чем в ней сказано:

  • Работодатель вправе по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор с работником.

  • При увольнении по инициативе работодателя он обязан за определенный срок предупредить об этом сотрудника.

  • По договоренности сторон этот срок може быть заменен на денежную компенсацию (не меньше среднего заработка человека за этот период).

  • Если сотрудник отказывается подписывать дополнительное соглашение, которое "предусматривает разрыв трудового договора на этом основании" (т.е. по инициативе работодателя), то работодатель может разорвать трудовой договор в одностороннем порядке, сообщил об этом оговоренным способом сотруднику.

  • Если сотрудник будет не согласен с таким увольнением, то спор об этом нужно рассматривать в порядке, который определен для решения индивидуальных трудовых споров.

Новые правила увольнения

Новые правила увольнения

Как сообщал OBOZREVATEL, на сайте Верховной Рады опубликовали утвержденный Кабмином законопроект об изменениях в Трудовой кодекс (КЗоТ). В нем сохраняются базовые социальные гарантии в сфере труда, но работодателям дадут больше возможностей для увольнения сотрудников.

В президентской партии "Слуга народа", аргументируя необходимость принятия нового КЗоТа, заявили, что в Украине "права наемных работников защищены даже больше, чем этого хотят сами работники".

Финальный вариант изменений в Трудовой кодекс, разработанный Кабмином, сохранил скандальные нормы относительно увольнения работников и сверхурочного труда.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Реформы в Украине
Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
Тег
Трудовой кодекс
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
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