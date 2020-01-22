Как будуть увольнять по новым правилам: Милованов опроверг страшилку

Министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил, что новый Трудовой кодекс не разрешает работодателю увольнять сотрудников без объяснения причины.

Об этом он написал в Facebook в среду, 22 января. По его словам, сейчас (в действующем КЗоТ) предусмотрено 10 причин разрыва трудового договора. При этом помощь при увольнении сотруднику могут выплатить только в исключительных случаях. Следовательно, сейчас работодатели могут легко увольнять людей и не нести за это никакой материальной ответственности.

"В статье 35 проекта закона "О труде" говорится о возможности увольнять по инициативе работодателя, но не сказано, что это должно произойти без объяснения причин", – написал Милованов.

По его словам, причинами для увольнения по инициативе работодателя могут быть основания, прописанные в трудовом договоре, который подписывает работник и работодатель при оформлении трудовых отношений. Тогда как в действующем КЗоТ причины прописаны настолько объемно, что использовать как повод можно хоть какую-то из них.

"В законопроекте "О труде" предлагаем сделать материальную компенсацию обязательной, а также запретить фиктивные преобразования предприятий для сокращения штата", – написал Милованов.

Министр привел текст статьи 35 проекта нового закона, содержание которой вызвало наибольшие споры. Главное, о чем в ней сказано:

Работодатель вправе по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор с работником.

При увольнении по инициативе работодателя он обязан за определенный срок предупредить об этом сотрудника.

По договоренности сторон этот срок може быть заменен на денежную компенсацию (не меньше среднего заработка человека за этот период).

Если сотрудник отказывается подписывать дополнительное соглашение, которое "предусматривает разрыв трудового договора на этом основании" (т.е. по инициативе работодателя), то работодатель может разорвать трудовой договор в одностороннем порядке, сообщил об этом оговоренным способом сотруднику.

Если сотрудник будет не согласен с таким увольнением, то спор об этом нужно рассматривать в порядке, который определен для решения индивидуальных трудовых споров.

Новые правила увольнения

Как сообщал OBOZREVATEL, на сайте Верховной Рады опубликовали утвержденный Кабмином законопроект об изменениях в Трудовой кодекс (КЗоТ). В нем сохраняются базовые социальные гарантии в сфере труда, но работодателям дадут больше возможностей для увольнения сотрудников.

В президентской партии "Слуга народа", аргументируя необходимость принятия нового КЗоТа, заявили, что в Украине "права наемных работников защищены даже больше, чем этого хотят сами работники".

Финальный вариант изменений в Трудовой кодекс, разработанный Кабмином, сохранил скандальные нормы относительно увольнения работников и сверхурочного труда.

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