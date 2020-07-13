У Зеленского заявили, что не требовали отставки Смолия
Заявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия стало для Офиса президента неожиданностью.
Об этом в ОП заявили в комментарии американскому изданию Washington Post. Пресс-служба Зеленского подчеркнула, что глава страны поддерживает независимость Нацбанка.
"Отставка Смолия стала неожиданностью для Офиса президента. Никто не ожидал и не требовал его замены", – заявили в ОП.
Сотрудники Владимира Зеленского также подчеркнули, что "Офис президента не может заставить человека остаться на должности, если он или она этого не хочет".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление "по собственному желанию". По его словам, в течение длительного времени на регулятора осуществлялось "систематическое политическое давление".
Со своей стороны в НБУ заявили, что уважают решение Смолия об отставке с поста главы регулятора и разделяют его предостережение о "политическом давлении".
Член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что не чувствует политического давления на центробанк, а заявление его главы об отставке считает эмоциональным.
Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Смолия.
Вероятно, глава Нацбанка написал заявление об отставке после напряженного разговора с Зеленским, с которым у него был конфликт.
Верховная Рада в пятницу, 3 июля, отправила чиновника в отставку.
Временно обязанности главы НБУ будет выполнять Екатерина Рожкова, с которой президент провел встречу.