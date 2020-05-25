Уволенный топ-менеджер "Нафтогаза" рассказал о масштабной коррупции в компании

В "Нафтогазе" и его подразделениях в течение последних лет процветала коррупция, которая наносила государству миллионные убытки. Некоторые схемы не искоренены до сих пор.

Об этом после увольнения заявил директор ДК "Газ Украины", директор по проблемной задолженности, газораспределительных систем и розничного газоснабжения НАК "Нафтогаз Украины" в 2014-2020 годах Олег Диденко в блоге на "Экономической правде".

Схемы в "Нафтогазе"

Сотни "мертвых душ"

Так, по его словам, государственная компания не всегда контролировала свои подразделения. Например, в "Кировоградгазе", несмотря на то, что у "Нафтогаза" там был контрольный пакет компании (51%) более 10 лет должности высшего менеджмента занимали исключительно представители миноритарных акционеров. Общее собрание не проводились с 2005 года. Результаты деятельности общества были не лучшими. Позже предприятие было взято под контроль государства.

"Новая команда ПАО обнаружила немало злоупотреблений. Чего только стоят "схемы" с несколькими сотнями "мертвых душ", то есть несуществующими потребителями природного газа, благодаря которым определенным дельцам "Кировоградгаза" и их покровителям удавалось воровать у государства десятки тысяч кубометров природного газа", – рассказал Диденко.

До сих пор есть проблемы с "Черкассыгазом", где из-за коррупции и злоупотреблений, в том числе предыдущего менеджмента, долю "Нафтогаза" в предприятии "размыли" с 51% до менее чем 10% акций. Сейчас НАБУ проводит по этому поводу досудебное расследование.

Основной источник коррупции

Главным источником коррупции в "Нафтогазе", по словам Диденко, были госзакупки. С этим удалось разобраться в так называемом верхнем эшелоне. Коррупция на среднем и низшем уровнях оставалась.

"Так, в "Укртрансгазе" и "Укргаздобыче" научились успешно обходить требования технических процедур, подгоняя под "нужных" поставщиков или продавцов тендерные условия. Все выглядело почти безупречно с точки зрения соответствия законодательству. Впрочем, с этим также удалось справиться", – написал Диденко.

Бесплатное пользование сетями

Еще одна проблема, по которой "Нафтогаз" несет убытки, в том, что облгазы, которые в основном находятся в руках олигархов, безвозмездно пользуются государственными газовыми сетями. Со временем эту проблему решили, но только на законодательном уровне.

"Сейчас постановление Кабмина выполняется только тремя облгазами, и госбюджет продолжает терпеть убытки в виде недополученных доходов", – рассказал Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, детективы НАБУ получили доступ к служебных записок о миллионные премии "Нафтогаза", которые его сотрудники получили после победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

НАК "Нафтогаз" 5 млрд гривен убытков, если вычесть прибыль от транзита газа, полученный от "Газпрома".

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