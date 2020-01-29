Уволенный Кравцов похвастался компенсацией от "Укрзалізниці"

Уволенный с должности главы "Укрзалізниці" Евгений Кравцов после расторжения контракта получит немалую компенсацию.

Об этом он сообщил в Facebook, заявив, что "сейчас компания переживает одни из своих лучших времен".

Кравцов заявил, что наблюдательный совет якобы несколько месяцев рассматривал отчет его работы в компании, однако "формальных оснований для увольнения не нашлось".

"Вчера было принято решение досрочного расторжения контракта со стороны работодателя соответствующей денежной компенсацией руководителю. Она не малая, скажу сразу. Но это решение акционера. Со своей стороны я был готов продолжить работу в транспортном секторе без денежных выплат по контракту", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Глава правления "Укрзалізниці" Евгений Кравцов попросил наблюдательный совет компании рассмотреть вопрос его увольнения.

В 2020 году "Укрзалізниця" ради экономии средств сократит 50% административного персонала, который не связан с перевозками. Сотрудникам, которые останутся, пообещали увеличить зарплаты.

Кабинет министров принял решение о возвращении "Укрзалізниці" в сферу управления Министерства инфраструктуры. В УЗ анонсировали масштабную реформу.

Об увольнении Кравцова в ноябре 2019 года высказался премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, в компании "абсолютно дикая" коррупция.

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