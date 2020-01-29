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29 января • обновлено в 20:28
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Уволенный Кравцов похвастался компенсацией от "Укрзалізниці"

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Уволенный с должности главы "Укрзалізниці" Евгений Кравцов после расторжения контракта получит немалую компенсацию.

Об этом он сообщил в Facebook, заявив, что "сейчас компания переживает одни из своих лучших времен".

Кравцов заявил, что наблюдательный совет якобы несколько месяцев рассматривал отчет его работы в компании, однако "формальных оснований для увольнения не нашлось".

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"Вчера было принято решение досрочного расторжения контракта со стороны работодателя соответствующей денежной компенсацией руководителю. Она не малая, скажу сразу. Но это решение акционера. Со своей стороны я был готов продолжить работу в транспортном секторе без денежных выплат по контракту", – написал он.

Уволенный Кравцов похвастался компенсацией от "Укрзалізниці"

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Евгений Кравцов
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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