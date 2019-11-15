"Укрнафта" недополучила около 35 миллионов гривен, продав 18 480 тонн сжиженного газа группе "Приват".

ПАО "Укрнафта" продало весь газ на аукционе 15 ноября по цене 16 700 грн/т, передает enkorr со ссылкой на участников рынка.

Это на 9% или 1 672 грн/т дешевле, чем 13 ноября свой ресурс реализовало АО "Укргаздобыча" (18 372 грн/т).

Остальные участники рынка имели возможность приобрести газ "Укрнафты" на основном аукционе 7 ноября. Тогда "Укрнафта" продала им 1 800 т по 17 000 грн/т, то есть на 300 грн/т дороже, чем "Привату".

Сообщается, что за минувшую неделю цены СУГ на аукционах других украинских производителей повысились на 5-9%. Таким образом, совершив сделку с "Приватом", "Укрнафта" недополучала примерно 35 млн грн.

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Как писал OBOZREVATEL, Государственная аудиторская служба в конце сентября не смогла начать ревизию ПАО "Укрнафта" за период 2016-2019 годов.

В связи с этим Госаудитслужба предоставила в Кабмин информацию о постановлении Верховного Суда, которым подтверждено, что "Укрнафта" является субъектом хозяйствования государственного сектора экономики, поскольку Украина в лице Кабинета министров опосредованно владеет контрольным пакетом акций "Укрнафты".

Напомним, в уставном капитале 50%+1 акция принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров.

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