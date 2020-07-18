Уровень инвестиций в электросети самый низкий среди всей коммунальной инфраструктуры, – СМИ

Уровень инвестиций в электросети самый низкий среди всей коммунальной инфраструктуры. Об этом говорится в спецпроекте "Экономической правды": "Кто и сколько инвестирует в украинскую энергетическую и коммунальную инфраструктуру".

Издание утверждает, что в теплосети инвестируют 6543 грн на 1 км, в водопроводные трубы – 3450 грн / км, а самые маленькие инвестиции получают газопровод – 700 грн / км и электросети – 637грн /км. Кроме того, текущая модель тарифообразования cost + для коммунальной и энергетической сферы ведет к повышению тарифов. То есть каждый гражданин Украины, платит меньше $ 1 в месяц (22 грн) в поддержку всех коммуникаций, по которым в его жилище поступает электричество, газ, вода и тепло. Но даже эти небольшие средства распределяются между операторами неравномерно, и такой перекос приводит к острому дефициту инвестиций для электрических и газовых сетей.

Вместе с тем контроль эффективности использования тарифных средств на инвестиции в сети в государственных предприятий – почти полностью отсутствует. Механизм контроля существует в частных энергетических компаний, управляющих распределительными сетями, однако именно они имеют наименьшую возможность инвестировать - действующая регуляторная модель cost + блокирует приток инвестиций. Это негативно влияет на стабильность и безопасность сетей.

В украинских облэнерго индекс SAIDI (характеризует надежность сетей) в 4 раза хуже, чем в Польше. "Сети находятся в плачевном состоянии из-за острого дефицита инвестиций. В Украине их уровень самый низкий в Европе. У нас инвестиции в километр энергосетей в пять раз меньше, чем в Румынии. Отставание от Польши - в шесть раз, от Германии - в 8 раз , от Великобритании - в 30 раз. Понятно, что низкий уровень инвестиций приводит к низкому качеству услуг. Обновления сетей потребует минимум 15-20 лет ", - сказал Андриан Прокоп, эксперт института Кеннана (США) и" Украинского института будущего ".

Отмечается, что для решения проблемы требуется изменение тарифной модели. Например, использование так называемого RAB регулирования, когда сначала привлекается финансирование, проводится модернизация сетей и уменьшение затрат. Повышение таким образом эффективности позволит выгодно работать в рамках утвержденного тарифа.

При нынешней системе cost + сети придется модернизировать частями в течение 30 лет. А вот RAB-тарифы позволяют сразу привести их в эффективное состояние, что приведет к экономии при эксплуатации. И такая экономия позволит рассчитываться, в том числе и за привлеченные для этого кредиты.

По мнению директора Центра энергии, природных ресурсов и геополитики Ариэля Коэна новая методология является выходом в сложившейся ситуации: "RAB-тарифы являются неотъемлемой частью успешных реформ энергорынков в Чехии, Грузии, Венгрии, Польши, Румынии и т.д. Этот тариф, как показал опыт Западной и Центральной Европы, является ключом, который открывает двери для прямых иностранных инвестиций в энергетические сети ".

Напомним, ранее экономист Владислав Иноземцев отметил, что если Украина хочет выйти на европейский уровень и интегрировать свои электросети с электросетями западных соседей и при этом обеспечить долгосрочную независимость от России, ей нужно как можно скорее провести реформу RAB-тарифа. При этом наиболее эффективными условиями RAB-тарифа будет начисления ставки доходности от инвестиций на уровне WACC на все активы операторов системы распределения.