Ураган "Лаура" поднял до максимума цены на нефть

Мировые цены на нефть продолжили рост. В четверг, 27 августа, котировки держатся вблизи пятимесячных максимумов из-за урагана "Лаура", который бушует в Мексиканском заливе.

Цены на сырье марке Brent поднялись до $45,8 за баррель – рост составил 0,35%. А стоимость нефти марки WTI достигла отметки в $43,42 за баррель, однак увеличение цены совсем незначительное – на 0,06%. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:20 по киевскому времени.

Цены на нефть Brent TheICE

Цены на нефть WTi TheICE

Из-за чего дорожает нефть

Цены на сырье растут из-за урагана "Лаура", который бушует в "нефтеносном" Мексиканском заливе, сообщил "Интерфакс".

"Ураган, которому уже присвоена четвертая категория, усилился в среду. Американские нефтегазовые компании в Мексиканском заливе были вынуждены приостановить работу почти 90% добывающих мощностей", – говорится в материале.

Также на цены повлияло снижение запасов нефти и бензина в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть в среду, 26 августа, пошли вверх из-за урагана "Лаура". Стоимость барреля марки Brent выросла до $46, а цены на американскую нефть марки WTI превысили отметку $43,3 за баррель.