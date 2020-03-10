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10 марта • обновлено в 11:11
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/ Рынки и компании

Украинцам пояснили, почему не стоит ждать снижения цен на бензин

2.2т
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В Украине пока не стоит ждать снижения цен на топливо – несмотря на резкое снижение цен на нефть до 30$/баррель.

Такое мнение высказал эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук на своей странице в Facebook. Он обратил внимание, что цены упали не на "нефть вообще", а на майские фьючерсы. То есть, на контракты, которые обязывают продавцов поставить товар в будущем.

Цены на топливо

Цены на топливо

"Таким образом, если эта дешевая нефть поступит на перерабатывающие заводы в апреле-мае, то снижения цен на нефтепродукты следует ожидать никак не раньше июля месяца, и то – с большой долей оптимизма, так как там своя биржа, на которой котировки зависят не только от стоимости исходного сырья", – написал Косянчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Бензин в Украине Мировые цены на нефть
Персона
Леонид Косянчук
Место
Украина
Теги
нефть бензин
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Ицык Лечица
Ицык Лечица
"не стоит ждать снижения цен на бензин" - кто бы сомневался... Тут только если в мире цены на нефть вырастают на 5%, у нас они вырастают на 50%, а вот если цены снижаются, то у нас они, в лучшем случае остаются прежними. В общем - жuды пopxaтыe рулят, за бaблo пuндocни...
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