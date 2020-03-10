Украинцам пояснили, почему не стоит ждать снижения цен на бензин

В Украине пока не стоит ждать снижения цен на топливо – несмотря на резкое снижение цен на нефть до 30$/баррель.

Такое мнение высказал эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук на своей странице в Facebook. Он обратил внимание, что цены упали не на "нефть вообще", а на майские фьючерсы. То есть, на контракты, которые обязывают продавцов поставить товар в будущем.

Цены на топливо

"Таким образом, если эта дешевая нефть поступит на перерабатывающие заводы в апреле-мае, то снижения цен на нефтепродукты следует ожидать никак не раньше июля месяца, и то – с большой долей оптимизма, так как там своя биржа, на которой котировки зависят не только от стоимости исходного сырья", – написал Косянчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Уже в апреле Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки;

6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России:

От разрыва сделки с ОПЕК, Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ситуации на нефтяном рынке. Запрет принят в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней.

Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти.

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