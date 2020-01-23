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23 января • обновлено в 13:48
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Уничтожат полностью: на украинской границе задержали партию подделок Lacoste

1.1т
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Украинские таможенники задержали партию поддельных свитеров бренда Lacoste, которые под видом оригинальных пытались ввезти из Турции.

В отправлении, разбитом на 5 посылок, было 164 свитера. Получить их должны были несколько жителей Харькова. "Товары были задекларированы в таможенных декларациях. Однако внешний вид вызвал сомнение в том, что это оригинальные вещи", – сообщили в прес-службе Галицкой таможни в Facebook.

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Для экспертизы привлекли представителя правообладателя компании Lacoste S.A., который сделал вывод, что эта одежда поддельная.

"Также указано, что товары надо уничтожить, поскольку они являются контрафактными/фальсифицированными. По этим фактам составлены протоколы о нарушении таможенных правил, товар изъят, дело направлено в суд", – сообщили на Галицкой таможне.

Поддельная одежда

Поддельная одежда

Галицкая таможня

Поддельная одежда

Поддельная одежда

Галицкая таможня

Поддельная одежда

Поддельная одежда

Галицкая таможня

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 сентября 2019 года Верховная Рада приняла законопроект №1230, который призван защитить покупателей от подделок. Он определяет такие понятия, как "контрафакт" и "пиратские товары".

В Украине среди производимого сливочного масла каждая пятая пачка оказалась фальсификатом.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Украинская таможня Контрабанда в Украине
Место
Украина
Теги
подделка фальсификат Государственная таможенная служба Украины
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Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
Как можно?! Когда люди роются в мусорных контейнерах, они уничтожают вещи! Могли бы раздать пенсионерам.
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