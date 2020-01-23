Уничтожат полностью: на украинской границе задержали партию подделок Lacoste

Украинские таможенники задержали партию поддельных свитеров бренда Lacoste, которые под видом оригинальных пытались ввезти из Турции.

В отправлении, разбитом на 5 посылок, было 164 свитера. Получить их должны были несколько жителей Харькова. "Товары были задекларированы в таможенных декларациях. Однако внешний вид вызвал сомнение в том, что это оригинальные вещи", – сообщили в прес-службе Галицкой таможни в Facebook.

Для экспертизы привлекли представителя правообладателя компании Lacoste S.A., который сделал вывод, что эта одежда поддельная.

"Также указано, что товары надо уничтожить, поскольку они являются контрафактными/фальсифицированными. По этим фактам составлены протоколы о нарушении таможенных правил, товар изъят, дело направлено в суд", – сообщили на Галицкой таможне.

Поддельная одежда Галицкая таможня

Поддельная одежда Галицкая таможня

Поддельная одежда Галицкая таможня

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 сентября 2019 года Верховная Рада приняла законопроект №1230, который призван защитить покупателей от подделок. Он определяет такие понятия, как "контрафакт" и "пиратские товары".

В Украине среди производимого сливочного масла каждая пятая пачка оказалась фальсификатом.

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