Уманский сказал, как спасти малый бизнес во время карантина

В условиях карантина в Украине в первую очередь должен работать малый бизнес с количеством сотрудников до 10 человек.

Это даст ему возможность пережить кризис. Такое мнение высказал бывший министр финансов Украины Игорь Уманский в интервью "Стране". Также, считает он, государство должно поступить и со средним бизнесом.

Бизнес на карантине espreso.tv

"Мы все понимаем, что карантин, неважно, в какой форме, продлится еще несколько месяцев. Месяцев! Иными словами, раньше конца лета карантин не закончится. Бизнес, экономика, люди не выдержат столько в существующем режиме", – сказал бывший министр.

Он напомнил, что предприниматели вынуждены выходить за рамки, установленные государством и продолжать работать. Он привел в пример себя, сказав, що на днях подстригся "подпольно".

"Мы все это знаем и понимаем. А что это означает? Минимум 60% бизнеса все равно закрыто. И почти 100% из работающих ушли "в темную", – добавил он.

По словам Уманского, государство должно позволить малому бизнесу работать при условии ограниченного количества клиентов. Это касается и парикмахерских, кафе и других заведений.

"С соблюдением дистанции и с условием, что все в масках. 10 метров – это как раз та безопасная площадь для нахождения без маски, тут не вижу проблемы. Если в маске, радиус еще меньше: около полуметра", – сказал Уманский. При этом он отметил, что последнее слово все же должно быть за эпидемиологами.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский поручил правительству открыть рынки, работа которых была приостановлена из-за введенного карантина.

С самого утра в понедельник, 27 апреля, прошли пикеты представителей малого бизнеса в Черновицкой и Винницкой областях в связи с закрытием рынков из-за карантина.