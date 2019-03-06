"Укрзалізниця" оскандалилась с монополистами: поставщики топлива озвучили свою версию

Компания Azmol British Petrochemiclas не согласилась с утверждением руководителя проекта "Zалізниця без корупції" Владимира Даценко о том, что стала одним из монопольных поставщиков масел для "Укрзалізниці".

На предприятии озвучили свою версию скандала и опровергли причастность к схемам. Там уточнили, что по открытым данным системы ProZorro за период с начала 2018 года "Укрзалізниця" провела 44 тендера по маслам и смазочным материалам. Azmol British Petrochemiclas принимало участие в 16 из них, что является третьей частью от всех проводимых тендеров за период. "Утверждение того, что цены от производителей на 30% выше рыночных — ничем не подверженная информация, в силу открытых торгов и отсутствия любых препятствий участвовать в торгах другим участникам рынка. В открытых торгах может принимать участие любой производитель, а в случае дискриминационного поведения организатора аукциона есть возможность обратиться в Антимонопольный комитет Украины", — подчеркнули в компании.

Кроме того, в Azmol British Petrochemiclas не подтвердили информацию о 600 млн грн убытков для госбюджета в 2018 году в связи с якобы непрозрачным сотрудничеством "Укразалізниці" и указанной компании.

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"Приведенная в статье цифра в 600 млн грн расходится со смыслом поданной информации в интервью. Кроме того, показатель ущерба завышения цены в 30%не является подтвержденным ни одним документом, и является оценочным суждением Владимира Даценко, которое не может подаваться как фактическая информация", — говорится в официальном заявлении поставщика масел для "Укрзалізниці".

Помимо всего в Azmol British Petrochemiclas подчеркнули, что предприятие не принадлежит Александру Пономареву, о чем свидетельствуют уставные документы, находящиеся в открытом доступе.

"Владимир Доценко так же выразил свое оценочное суждение, что других международных и украинских поставщиков дисквалифицируют, что не является достоверной информацией и искажает суть системы ProZorro. Информация о всех тендерах находится в открытом доступе. Кроме того, любой желающий может подать жалобу при проведении торгов, которая может рассматриваться отдельно в независимости от течения торгов", — утверждают в компании.

"Далее в своем интервью Владимир Даценко приводит свои оценочные суждения того, что ОАО "Укрзалізниця" снабжают некачественным топливом, сетует на критичность и бесконтрольность данной ситуации. То есть в случае со смазочными материалами контроль качества и безопасности — это негативное влияние, в другом случае бесконтрольность по его же словам — тоже негативное влияние. Это является прямым доказательством необоснованности принятия информации как целостной и правдивой", — добавили ее представители.

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