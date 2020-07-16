"Укрзалізницю" уличили в проведении "черных тендеров": раскрыты вопиющие нарушения

Во время карантина компания "Укрзалізниця" попала в скандал из-за проведения двух идентичных тендеров на закупку горюче-смазочных материалов на общую сумму более 260 млн грн.

Как сказано в материале OBOZREVATEL, речь идет о тендерах UA-2019-12-19-000033-b и UA-2019-12-19-000033-a. Заявки на участие в торгах подали сразу 7 компаний: ООО "Араз Ойл", ООО "Торум", ООО "Август Пром", ООО "КСМ Трейд", ООО "Научно-производственное предприятие "Хилл Корпорейшн Юкрейн", ООО "Корнет Холдинг", ООО "Мироил".

Двух претендентов на участие – азербайджанскую компанию "Араз Ойл" и "Мироил", зарегистрированную в Бердянске, тендерный комитет УЗ отсеял сразу. Остальных к аукциону допустили – правда, всего на несколько часов: именно столько на сайте Прозоро напротив всех 5 претендентов числился статус "допущены к аукциону".

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Далее УЗ резко отменила допуск для 3 компаний из 5 допущенных. За право поставлять горюче-смазочные материалы государственном монополисту остались соревноваться ООО "Хилл Корпорейшн Юкрейн" и ООО "Корнет Холдинг".

Журналисты установили: трех участников от участия в аукционе отстранили по надуманным причинам, тогда как тем, кого решили допустить, "простили" реальные нарушения.

Так, например, директор ООО "КСМ-Трейд" Алексей Буйницкий рассказывал журналистам: его компании в УЗ отказали под предлогом отсутствия нескольких страниц в предоставленных ТУ на продукцию. В компании считают отказ противоправным: вся информация о предмете закупки - масла ГТ-50 - была предоставлена, а недостающие страницы касаются продукции, которая не имеет никакого отношения к аукциону. Эти страницы в "КСМ-Трейд" решили изъять по просьбе завода-изготовителя, который запретил разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну. Чем не устроила УЗ остальная продукция, которую предлагал этот участник, по словам Буйницкого, тендерный комитет вообще никак не аргументировал.

Похожая история случилась и с другими двумя отстраненными претендентами на участие в тендере.

"При этом, увидев "соринку в глазу" у трех отстраненных компаний, тендерный комитет не заметил "бревна" у тех, кто впоследствии выиграл тендеры. Так, например, казахская компания "Хилл Корпорейшн Юкрейн" предоставила декларации соответствия на предлагаемую продукцию, не соответствующие нормам ГСТУ. Это – грубое нарушение действующего законодательства, которое однозначно должно было привести к отказу в участии в тендере. Однако этого не случилось – компания не только была допущена к участию в аукционе, но и выиграла один из тендеров на сумму более 100 млн", – сказано в материале.

Еще больше нарушений допустил второй фаворит торгов – компания "Корнет Холдинг". Ее декларации тоже не соответствуют требованиям ГСТУ, а вдобавок в составе предложений участник предоставил техническое задание, которое не было согласовано и не соответствует требованиям, установленным в тендерной документации. Но это не послужило основанием для отстранения этого участника. Более того: именно эта компания была определена победителем по второй закупке.