"Укрзалізницю" уличили в новых фактах коррупции и пожаловались Зеленскому

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пожаловались на руководителя "Юго-Западной железной дороги" Романа Веприцкого и аферы, которые якобы были при запуске "Бориспольского экспресса".

Открытое письмо к главе государства от имени украинских железнодорожников появилось в группе "Форум залізничинків України" в Facebook.

В частности, там сказано, что при строительстве железной дороги в аэропорт, без оформления через Кабмин из запаса, созданного для обеспечения военных перевозок было взять восемь пролетных мостовых конструкций. При этом их не проверяли.

"Изъятые из мобрезерва пролетные сооружения, которые пролежали на сохранении от 46 до 50 лет, перед уложением их при строительстве "Бориспольского экспресса" не проходили испытания государственной независимой мостовой инспекции, что является угрозой безопасности движения поездов и пассажиров", – сказано в открытом письме.

Фейковый ремонт и кражи материалов

Также авторы пишут, что рельсовые автосубы PA 620M, изготовленные в Польше в 2005-2008 годах, имели сверхнормативный пробег и нуждались в капремонте. Вместо этого им провели косметический ремонт. "А переборку двигателей провела без тендера частная фирма в автомастерских-гаражах г. Буча", – говорится в письме.

В жалобе к президенту сказано о якобы краже 65 тыс кубометров гранитного отсева, который использовался для строительства железнодорожного пути "Бориспольского экспресса".

"Согласно проекта необходимо 145 тыс кубометров отсева. Но фактически использовано 210 тыс. Перерасход документально не оформлен. Фактически разницу 65 тыс. кубометров украдено. В данный момент Роман Веприцкий пытается "списать" перерасход, пытается надавить на директора Киевдипротранса с целью внесения измений в проект", – говорится в письме.

Подозрительные тендеры

Кроме того, в открытом письме президенту Зеленскому жалуются на подозрительные тендеры. В частности, некая ООО "Рилейд" получила контрактов, связанных с "Бориспольским экспрессом" на 28 млн грн. Эта фирма, по данным авторов письма, имеет уставной фонд 100 грн и зарегистрирована в квартире, где кроме нее "прописаны" еще 800 юрлиц.

"Работы, за которые так щедро Роман Веприцкий платит левым фирмам из кармана железной дороги, на самом деле выполнялись железнодорожниками и даже "заробитчанами", которых привозили каждое утро автобусом от м. Вокзальная", – утверждают авторы обращения.

Еще одна подозрительная сделка – разработка программного обеспечения для маршрута "Киев - Борисполь". В письме сказано, что весь билетный сревис booking.uz.gov.ua "Укрзалізниці" обошелся в сумму порядка 6,5 млн грн. Тогда как для одного "Бориспольского экспресса" – в 21 млн грн.

"В три раза дороже, чем для всех маршрутов страны", – отмечают авторы письма.

Есть вопросы у железнодорожников и к тендерам по охране железнодорожных объектов, в которых побеждают сомнительные охранные фирмы.

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"Мы, небезразличные железнодорожники, просим вас, уважаемый президент, выполнить ваши обещания на предмет борьбы с коррупцией, поручить соответствующим органам и структуами проверить и разобраться во всех вышеизложенных фактах с целью недопуститить дальнейшую разруху железной дороги", – так закончено обращение к главе государства.

Форум Залізничників України

Форум Залізничників України

Форум Залізничників України

Железнодорожники написали открытое письмо Зеленскому Форум Залізничників України

На Романа Веприцкого пожаловались президенту

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