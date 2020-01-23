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23 января • обновлено в 10:44
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"Укрзалізницю" передадут немцам на 10 лет: Кабмин сделал еще один шаг

1.3т
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Власти Украины приняли решение отдать "Укрзалізницю" в управление на 10 лет национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG.

Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, выступая на "Украинском завтраке" в Давосе (Швейцария) в четверг, 23 января. (Чтобы посмотреть видео с 11 минуты, доскролльте до конца страницы).

Новости
Гончарук сказал, собирается ли уходить в отставку

"Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу. Мы связываем с этим решением не только судьбу "Укрзалізниці". Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов", – сказал Гончарук.

Он сказал, что о деталях стороны еще будут договариваться, но "политическое решение об этом уже принято и это уже громадный шаг".

"Укрзалізниця"

"Укрзалізниця"

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 22 января, Министерство инфраструктуры Украины подписало "Меморандум о взаимопонимании" с крупнейшим железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Этот альянс является логическим продолжение плана реструктуризации "Укрзалізниці", которое анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел встречу с представителями крупнейшего железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn. Его фото с игрушечным поездом вызвало ажиотаж в сети.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
"Укрзалізниця"
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Грибы будут выращивать?
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
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Глущенко Александр
Глущенко Александр
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