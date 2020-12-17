"Укрзалізниця" анонсировала новые поезда "для зимнего отдыха". Список
"Укрзалізниця" с 24 декабря-2020 запустит новые поезда из Ужгорода в Херсон и из Харькова в Ворохту.
Речь идет о маршрутах №5/6 и №149/150 соответственно. Как сообщается на сайте УЗ, эти поезда будут курсировать через день.
"Благодаря указанным поездам жители восточных и южных регионов получат прямую связь с местами зимнего отдыха", – отметили в компании.
Поезд №5/6:
отправляется из Ужгорода в 16:21;
прибывает в Херсон в 13:59;
в обратном направлении – отправляется из Херсона в 15:10;
прибывает в Ужгород в 13:11.
Остановки предусмотрены на таких станциях: Мукачево, Львов, им. Тараса Шевченко, Долинская, Кривой Рог, Апостолово.
Поезд №149/150:
будет отправляться из Харькова в 12:28:
в Ворохту прибудет в 12:02 следующего дня;
в обратном направлении – отправление из Ворохты в 13:51;
прибытие в Харьков в 13:20.
Благодаря этому поезду можно добраться до Полтавы, Миргорода, Лубен, Гребенки, Борисполя, Киева, Львова, Ивано-Франковска и других городов.
Напомним, УЗ запустила дополнительные поезда и восстановила движение некоторых маршрутов в связи с новогодними праздниками. Со списком можно ознакомиться в нашем материале.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В "Укрзалізниці" ежемесячно будут поднимать цены на билеты с 1 марта на 2%. Дополнительные доходы от индексации тарифов составят 557,9 млн гривен.
В компании пояснили решение тем, что за счет этого повысят качество услуг на железной дороге.
Недавно УЗ ввела возможность заказать в скоростные поезда "Интерсити+" бизнес-ланч.