"Укрзалізниця" анонсировала новые поезда "для зимнего отдыха". Список

"Укрзалізниця" с 24 декабря-2020 запустит новые поезда из Ужгорода в Херсон и из Харькова в Ворохту.

Речь идет о маршрутах №5/6 и №149/150 соответственно. Как сообщается на сайте УЗ, эти поезда будут курсировать через день.

"Благодаря указанным поездам жители восточных и южных регионов получат прямую связь с местами зимнего отдыха", – отметили в компании.

Поезд №5/6:

отправляется из Ужгорода в 16:21;

прибывает в Херсон в 13:59;

в обратном направлении – отправляется из Херсона в 15:10;

прибывает в Ужгород в 13:11.

Остановки предусмотрены на таких станциях: Мукачево, Львов, им. Тараса Шевченко, Долинская, Кривой Рог, Апостолово.

Поезд №149/150:

будет отправляться из Харькова в 12:28:

в Ворохту прибудет в 12:02 следующего дня;

в обратном направлении – отправление из Ворохты в 13:51;

прибытие в Харьков в 13:20.

Благодаря этому поезду можно добраться до Полтавы, Миргорода, Лубен, Гребенки, Борисполя, Киева, Львова, Ивано-Франковска и других городов.

Напомним, УЗ запустила дополнительные поезда и восстановила движение некоторых маршрутов в связи с новогодними праздниками. Со списком можно ознакомиться в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL: