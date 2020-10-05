"Укрзалізниця" запустит чат-бота и введет бесконтактную оплату проезда

Министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал два пилотных проекта "Укрзалізниці".

Речь идет о бесконтактной оплате проезда в пригородном транспорте и чат-боте с расписанием движения поездов. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале

Он уточнил, что первыми направлениями с возможностью бесконтактной оплаты станут Киев-Фастов и Киев-Святошино.

""Укрзалізниця" начинает реализацию сразу нескольких пилотных инфраструктурных проектов совместно с VISA: бесконтактная оплата проезда в пригородном транспорте. Первые пилотные направления Киев-Фастов и Киев-Святошино; разработка новых мобильных решений по типу "чат-бот" для удобства получения справочной и другой информации о расписании движения проездов, приобретении билетов", – отметил Криклий.

Также министр добавил, что с 5 октября авиакомпания Windrose начала полеты по новому направлению в Украине: Киев-Херсон-Киев. Они будут осуществляться пять раз в неделю. Кроме того, есть удобные транзиты во Львов, Днепр и Харьков.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство украинцев в рамках проведенного опроса выступили за необходимость проведения системной реформы "Укрзалізниці". По их мнению, если ее не провести как можно скорее, то аварийно-опасных ситуаций на железной дороге не избежать.