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4 июня • обновлено в 17:53
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"Укрзалізниця" возобновила еще часть поездов, запрещенных в карантин

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"Укрзалізниця" в четверг, 4 июня, впервые после карантина запустила поезда дальнего следования в направлении Запада Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании в Facebook. "Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №392 продажа билетов открыта на 50% мест в поездах. Билеты теперь можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах", – сказано в сообщении.

Какие поезда запущены

  • №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка

  • №7/8 Киев – Ивано-Франковск

  • №749/750 Киев – Ивано-Франковск

  • №29/30 Киев – Ужгород

  • №98/97 Ковель – Киев

  • №772/771 Хмельницкий – Киев

Какие действуют правила

  • В вагоны пускают только пассажиров в защитных масках.

  • Температуру у пассажиров измеряют при проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагон в ночных поездах.

Поезда "Укрзализныци"

Поезда "Укрзализныци"

"Укрзализныця"

Как сообщал OBOZREVATEL, с 5 июня в Украине все заведения общественного питания принимать посетителей как внутри помещения, так и на летних террасах. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 3 июня.

Внутреннее авиасообщение в Украине будет восстановлено с 5 июня, а с 15 июня самолеты начнут летать за границу.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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