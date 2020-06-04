"Укрзалізниця" возобновила еще часть поездов, запрещенных в карантин

"Укрзалізниця" в четверг, 4 июня, впервые после карантина запустила поезда дальнего следования в направлении Запада Украины.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании в Facebook. "Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №392 продажа билетов открыта на 50% мест в поездах. Билеты теперь можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах", – сказано в сообщении.
Какие поезда запущены
№1/2 Ивано-Франковск – Константиновка
№7/8 Киев – Ивано-Франковск
№749/750 Киев – Ивано-Франковск
№29/30 Киев – Ужгород
№98/97 Ковель – Киев
№772/771 Хмельницкий – Киев
Какие действуют правила
В вагоны пускают только пассажиров в защитных масках.
Температуру у пассажиров измеряют при проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагон в ночных поездах.
Поезда "Укрзализныци"
"Укрзализныця"
Как сообщал OBOZREVATEL, с 5 июня в Украине все заведения общественного питания принимать посетителей как внутри помещения, так и на летних террасах. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 3 июня.
Внутреннее авиасообщение в Украине будет восстановлено с 5 июня, а с 15 июня самолеты начнут летать за границу.
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