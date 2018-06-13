"Укрзалізниця" запретила перевозки 60 компаниям из России

"Укрзалізниця" запретила около 60 российским компаниям, попавших под санкции, перевозку по территории Украины в вагонах и подвижном составе грузов, в частности, сжиженного газа.

В пресс-службе "Укрзалізниці" отметили, что такое решение основано на указе президента Украины Петра Порошенко от 14 мая 2018 года №126, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер".

Запрет введен с 8 июня 2018 года. В список попали "Первая грузовая компания", "Федеральная грузовая компания", "СГ Транс", "НефтеТрансСервис", "Рейл-1520", "Сбербанк Лизинг", "Промтрансинвест", "Астон" и другие компании.

Отметим, накануне подразделения "Укрзалізниці" не пропустили через российско-украинские погранпереходы около 160 цистерн сжиженного углеводородного газа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина ввела ограничительные меры против семи российских олигархов, которые были включены в санкционный список Соединенных Штатов.