"Укрзалізниця" начнет доставлять багаж пассажиров: сколько будет стоить

"Укразалізниця" ввела новую услугу – доставку багажа пассажиров до поезда и с него.

Новинка начала работать с 3 февраля. К перевозке принимается ручная кладь пассажира весом до 36 кг включительно. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Там рассчитывают, что она особенно полезна будет для семей с детьми, пожилых людей, путешествующих самостоятельно, а также для людей с инвалидностью.

"Укрзалізниця"

Так, железнодорожники отработают механизм предоставления услуги на вокзалах Киев-Пассажирский, Днепр, Львов, Харьков-Пассажирский и в поездах № 79/80 Днепр - Киев - Днепр, № 92/91 Львов - Киев - Львов, № 63/64 Харьков - Киев - Харьков.

"Пассажирам будет предлагаться доставка ручной клади с вокзала до вокзала или адресная – от двери до двери. Заказ адресной доставки предусматривает, что курьер сам займет кладь и доставит по конечной адресу. Стоимость услуги составит 200 грн, если доставка будет осуществляться от вокзала до вокзала, и 350 грн, если от двери до двери", – сообщили в "Укрзалізниці".

Правда, у услуги есть существенные ограничения. Воспользоваться ею смогут лишь те пассажиры, которые едут от станции начального отправления до конечной станции прибытия поезда.

"Укрзалізниця"

"Укрзалізниця"

"Укрзалізниця"

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