"Укрзалізниця" возобновила еще два поезда дальнего следования

"Укрзалізниця" назначила еще два поезда дальнего следования.

"Укрзалізниця" назначила еще два поезда дальнего следования: №43/44 Ивано-Франковск – Киев и №118/117 Черновцы – Киев.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании в понедельник, 10 августа.

В частности, поезд №43/44 Ивано-Франковск – Киев отправится из Ивано-Франковска 15 августа и будет курсировать через день по нечетным даты. Из Киева – 16 августа и будет курсировать через день по четным даты.

Поезд №118/117 Черновцы – Киев отправится из Черновцов 13 августа и будет курсировать по вторникам, четвергам и воскресеньям. Из Киева поезд отправится 14 августа и будет курсировать по понедельникам, средам и пятницам.

Билеты можно будет приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" возобновила курсирование еще 14 пригородных поездов территории обслуживания Южной, Одесской и Донецкой железных дорог.