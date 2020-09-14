"Укрзалізниця" вместо ремонта поезда купила два лимузина за 4,5 млн грн каждый, – Лещенко

Компания "Укрзалізниця" вместо ремонта дизель-поезда приобрела два лимузина Audi А8 Long стоимостью в 4,5 млн грн каждый.

Об этом сообщил член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко в своем Telegram-канале в понедельник, 14 сентября. По его данным, закупка произошла при прошлом руководителе компании Евгении Кравцове и тщательно скрывалась.

Audi А8 Long в гараже "Укрзалізниці". Telegram / Сергей Лещенко

"Покупку оформили без тендера, а купили через страховую фирму, учредителем которой значится филиал "Одесская железная дорога". После этого машины перебросили на баланс Одесской дороги, но боялись эксплуатировать из-за начавшегося резонанса. В итоге, машины стояли в гараже, припадали пылью, на одной из них испортился аккумулятор. Ходят слухи, что машины предназначалась для обслуживания одного из первых лиц Украины времен прошлой власти", – написал Лещенко.

Он сообщил, что аудиторскую проверку этой аферы наблюдательный совет назначил по его требованию. Были выявлены многочисленные нарушения, но результаты проверки полгода не передавали в правоохранительные органы.

"В начале июля набсовет потребовал это сделать, но спустя месяц оказалось, что ничего не случилось. Только после очередного моего письма в конце августа материалы были переданы в НАБУ", – добавил Лещенко.

Лещенко рассказал об афере с автомобилями в УЗ. Telegram / Сергей Лещенко

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" объявила о проведении трех тендеров на закупку бытовой техники на сумму 870 тыс. гривен.

В Винницкой области в филиале "Укрзалізниці" разоблачили преступную схему, которая нанесла государству ущерб почти 12 млн гривен.