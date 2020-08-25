"Укрзалізниця" вернула военизированную охрану в поезда. Список маршрутов

"Укрзалізниця" запустила первый пассажирский поезд с военизированной охраной после нападения и попытки изнасилования женщины в поезде.

Об этом сообщило Громадське. В одном поезде будет двое охранников со спецсредствами – дубинками, наручниками и средствами связи.

По словам и.о. председателя правления "Укрзалізниці" Ивана Юрика, речь идет о собственной военизированной охране компании, которая охраняет поезда, пути, мосты, тоннели и т.д. Раньше поезда патрулировали сотрудники транспортной полиции, но после ее расформирования эту практику отменили.

"Мы постараемся удержать гендерный баланс и будут в паре работать мужчина и женщина, где будет не хватать – только мужчины. В команде будет определен старший. Они будут патрулировать вагоны примерно каждые полчаса", – сказал Юрик.

Охрана будет пока в 10 поездах:

№10/9 Мариуполь – Киев;

№29/30 Киев – Ужгород;

№38/37 Киев – Запорожье;

№49/50 Киев – Трускавец;

№63/64 Харьков – Киев;

№79/80 Днепр – Киев;

№92/91 Львов – Киев;

№102/101 Киев – Херсон;

№106/105 Одесса – Киев;

№136/135 Киев – Покровск.

По словам Юрика, применить спецсредства охранники могут, если речь идет о "серьезном правонарушении" – повреждении имущества, распитии алкогольных напитков, драки или нарушения общественного порядка. Охранники имеют право задержать нарушителя на срок до трех часов и передать полицейским на ближайшей станции.

В случае нарушения охранники будут составлять протокол, также они должны найти двух свидетелей, а все события должны записывать на камеру, чтобы потом передать видео полиции.

Как говорит начальник киевского отряда военизированной охраны Александр Задоя, уже создана инструкция для охранников в поездах, но ее вариант пока неокончательный, он будет доработан с учетом практического опыта в течении двух недель.

Также Задоя пообещал, что "скрутить" нарушителя охранники могут лишь в случае угрозы жизни и здоровью пассажира, персонала "Укрзалізниці" или их самих.

Полноценно запустить проект по военизированной охране УЗ планирует до конца 2020 года. Также планируется оснастить все поезда камерами видеонаблюдения.

Еще руководство отечественного перевозчика размышляет над разработкой проекта "тайный пассажир" – подставных пассажирах, которые будут просить проводников проехать без билета за наличные.

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