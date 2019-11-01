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1 ноября • обновлено в 16:01
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"Укрзалізниця" уволит половину персонала: что известно о радикальной инициативе

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В 2020 году "Укрзалізниця" ради экономии средств сократит 50% административного персонала, который не связан с перевозками. Сотрудникам, которые останутся, пообещали увеличить зарплаты.

Об этом для проекта "12 лиц стратегии Укрзалізниці" заявил член правления компании Желько Марчек, сообщили в пресс-службе компании. По его словам, сегодня на оплату труда УЗ тратит половину доходов, тогда как в Польше или Казахстане этот показатель вдвое меньший.

Чтобы снизить затраты и повысить зарплаты оставшимся сотрудникам, в компании решили провести сокращения. Выбор такого пути там в том числе объясняют опытом Германии и Польши.

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"Укрзалізниця" платит зарплату дровосекам, лесничим и танцорам. На балансе компании – сотни предприятий, не связанных с железнодорожными перевозками. Эта советское наследие заставляет нас платить коммунальные услуги и налог на землю. В то время, когда из 200 объектов социальной сферы прибыльными являются только 10! Итак, от активов, которые не относятся к путям, подвижному составу и средств связи нам придется избавиться. Персонал сократить", – сказал Марчек.

По его словам, сокращать 120 тыс. работников за один год, как говорили раньше, "Укрзалізниця" не будет. Процесс растянут на 3-5 лет. Для этого уже есть дорожная карта.

"В 2020 году начинаем сокращать административный персонал на 40-50%. Все производственные функции и кадры будут сохранены. Где необходимо, усилим. Здесь должна наблюдаться закономерность: сокращается численность и продаются непрофильные активы – существенно возрастает заработная плата основного производственного персонала", – объяснил Марчек.

В "Укрзалізниці" объявили о масштабном сокращении в 2020 году

В "Укрзалізниці" объявили о масштабном сокращении в 2020 году

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров принял решение о возвращении "Укрзалізниці" в сферу управления Министерства инфраструктуры. В "УЗ" анонсировали масштабную реформу.

Новые тарифные инициативы "Укрзалізниці" по повышению стоимости грузоперевозок ударят по экономике. Среди ожидаемых последствий – падение производства и сокращение 52 тысяч рабочих мест. К таким выводам сделали в государственномпредприятии "Укрпромвнешэкспертиза".

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Тема
увольнение
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
за це стояв майдан,слава бисвису и термосу,сокращенных ждут санузлы в Польше!
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Нэзабаром Сравні, а ви продавайте надра і утримуйте синєкур та кровосісів. Це саме ваш "шлях до прогресу"!!!
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