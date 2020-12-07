Проводника поезда засняли за рубкой дров на станции: в "Укрзалізниці" пояснили видео

В поездах "Укрзалізниці" установлено электро-угольную систему отопления и подогрева воды, в связи с чем в компании до их пор используют дрова.

Об этом 7 декабря на своей странице в Facebook рассказал директор филиала "Пассажирская компания" УЗ Александр Перцовский. Он отреагировал на видео, которое активно распространяется в сети, где проводник одного из поездов рубит дрова топором прямо на станции.

Перцовский подчеркнул, что запись обсуждается в соцсетях якобы как новая, однако это не так: она была сделана еще в прошлом году (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Представитель УЗ отметил, что дрова придется использовать и в ближайшие годы.

Основным отоплением, по его словам, является электрически-водное (более 90% вагонов). На станциях отстоя, где технически возможно, установлены колонки на 3000В, от которых вагоны получают электроэнергию перед тем, как их подают в рейсы.

"Впрочем, далеко не везде на пути следования есть электрическая мощность: больше 50% неэлектрифицированных участков и даже имеющиеся электровозы не всегда могут питать состав вагонов", – заявил Перцовский.

"Но, уверен, пассажиры хотят, чтобы тепло было и можно было выпить чай или кофе в течение всего путешествия, а не выборочно. Здесь на выручку как раз приходит комбинированная система – котлы все электро-угольные. Ну а дрова используются для разжигания котла или комбинированного кипятильника", – пояснил член правления "Укрзалізниці".

Дрова, используемые УЗ Facebook / Александр Перцовский

Он утверждает, что компания получает древесину, добытую в ходе санитарной чистки лесов или же из списанных вагонов.

При этом он указал, что вопросы есть к качеству дров, которые выдаются проводникам.

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Скриншот

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