"Укрзалізниця" потратит 870 тысяч гривен на кофемашины, микроволновки и холодильники

"Укрзалізниця" объявила о проведении трех тендеров на закупку бытовой техники на сумму 870 тысяч гривен.

Информацию о них обнародовано на сайте государственных закупок "Прозорро".

При этом, убытки "Укрзализныци" за карантина по итогам первого квартала составили 7 млрд гривен, а по итогам 2020 года они могут составить около 16 млрд гривен.

Что нужно железнодорожникам

Компания собирается приобрести 24 кофемашины за 293,4 тыс. гривен (около 12200 грн за единицу). Победитель должен поставить этот товар до конца 2020 года.

"Укрзалізниця" купит кофемашины Prozorro

Также УЗ купит 38 микроволновых печей. За них она отдаст 250,8 тыс. гривен (по 6600 грн за единицу).

"Укрзалізниця" купит микроволновые печи Prozorro

Третий тендер, объявленный железнодорожниками – на покупку холодильников. Их компании нужно 50 штук на общую сумму 325 тыс. гривен (цена 16250 грн за штуку).

"Укрзалізниця" купит холодильники Prozorro

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укроборонпром" купил у харьковского предпринимателя "Кофе тревел" кофемашину за 25 тыс. Гривен, а ФОТ за услуги по приготовлению кофе заплатил 95,5 тыс. Гривен.