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В "Укрзалізниці" намекнули о повышении цен на билеты

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В "Укрзалізниці" собираются поднять цены на билеты, чтобы начать работать без убытков.

Об этом в интервью УНИАН сказал генеральный директор компании Евгений Кравцов, когда его спросили, как можно решить проблему с их нехваткой во время праздников и сезона отпусков.

"У нас высокий спрос, но при этом низкие цены, которые не покрывают себестоимость перевозок. Не говоря о капитальных вложениях. С этим нужно что-то делать. Поэтому мы поднимаем вопрос на уровень государства – нам нужно переходить на модель договора с публичных услуг. Это означает, что "Укрзалізниця" должна предоставлять услуги государству не ниже себестоимости, что позволит увеличить парк и сделать услугу по перевозке безубыточной для компании", – сказал Кравцов.

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По его словам, чтобы спокойно проходить периоды пиковых нагрузок, УЗ должна увеличить парк пассажирских поездов на 15-20%. Сейчас у перевозчика есть около 3000 вагонов. Докупить нужно примерно 500.

"Укрзалізниця" поднимет цены на билеты

"Укрзалізниця" поднимет цены на билеты

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" решила увеличить срок предварительной продажи билетов с 45 до 60 дней.

В марте стало известно, что "Укрзалізниця" намерена добиваться от правительства дерегуляции цен на пассажирские перевозки и права самой определять стоимость билетов в составах премиум-класса. С таким заявлением выступил глава УЗ Евгений Кравцов.

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Тема
"Укрзалізниця"
Место
Украина
Теги
Укрзалізниця билеты на поезд подорожание
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Самые прибыльные поезда - 1 . Киев - Москва. 2. Львов - Москва.
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Конечно. В таких "шикарных" вагонах стыдно ездить задёшево.
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