"Укрзалізниця" показала новые вагоны с кондиционерами, душем и USB-портами. Фото
"Укрзалізниця" получила от Крюковского завода новые вагоны повышенного комфорта последней модификации с душем, кондиционерами и USB-портами для зарядки гаджетов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления компании Александр Шевченко. Он также обнародовал фото новинки (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).
Вагоны были представлены 17 декабря в рамках подготовки техзадания для заказа на 2021 год.
Так, в них предусмотрены:
кондиционеры в каждом купе,
USB-зарядки и розетки у каждого места,
четыре режима освещения
табло занятости туалета над дверью купе,
душ,
видеонаблюдение.
Шевченко отметил, что пока остаются открытыми вопросы о вендинговых аппаратах (для продажи товаров и услуг с помощью автоматизированных систем), коврах, отсеках для велосипедов, одноразовой постели.
"Проведем сеанс предновогоднего анализа и будем определяться с техзаданием", – отметил он.
Как уточняется в Telegram-канале KievMap, вагоны планируется эксплуатировать на международных маршрутах после карантина. Пока же они будут курсировать по территории Украины.
В "Укрзалізниці" пояснили, что в принятом государственном бюджете на 2021 год учтены средства на развитие пассажирских перевозок, в частности – на закупку вагонов.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" с 24 декабря 2020 года запустит новые поезда из Ужгорода в Херсон, а также из Харькова в Ворохту.