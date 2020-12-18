"Укрзалізниця" показала новые вагоны с кондиционерами, душем и USB-портами. Фото

Юрий Сергиенко Рынки и компании 01:35, 19.12.2020 Обновлено: 07:47, 19.12.2020

"Укрзалізниця" получила от Крюковского завода новые вагоны повышенного комфорта последней модификации с душем, кондиционерами и USB-портами для зарядки гаджетов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления компании Александр Шевченко. Он также обнародовал фото новинки (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Новые вагоны "Укрзалізниці".
Facebook Александра Шевченко

Вагоны были представлены 17 декабря в рамках подготовки техзадания для заказа на 2021 год.

Как будут выглядеть новые вагоны "Укрзалізниці".
Facebook Александра Шевченко

Так, в них предусмотрены:

  • кондиционеры в каждом купе,

  • USB-зарядки и розетки у каждого места,

  • четыре режима освещения

  • табло занятости туалета над дверью купе,

  • душ,

  • видеонаблюдение.

Спальные места в новых вагонах "Укрзалізниці".
Facebook Александра Шевченко

Шевченко отметил, что пока остаются открытыми вопросы о вендинговых аппаратах (для продажи товаров и услуг с помощью автоматизированных систем), коврах, отсеках для велосипедов, одноразовой постели.

"Укрзалізниця" показала свои новые вагоны.
Facebook Александра Шевченко

"Проведем сеанс предновогоднего анализа и будем определяться с техзаданием", – отметил он.

Возле каждого места будут розетки и USB-порты.
Facebook Александра Шевченко

Как уточняется в Telegram-канале KievMap, вагоны планируется эксплуатировать на международных маршрутах после карантина. Пока же они будут курсировать по территории Украины.

В "Укрзалізниці" пояснили, что в принятом государственном бюджете на 2021 год учтены средства на развитие пассажирских перевозок, в частности – на закупку вагонов.

Новые вагоны "Укрзалізниці".
Telegram KievMap

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" с 24 декабря 2020 года запустит новые поезда из Ужгорода в Херсон, а также из Харькова в Ворохту.

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