"Укрзалізниця" погасит долги "Донецкой железной дороги" перед российским "Сбербанком"

Хозяйственный суд Донецкой области обязал "Укрзалізниця" выплатить $68 млн. в пользу российского "Сбербанка".

Суд принял это решение 27 июля на основании ходатайства Государственной исполнительной службы, сообщил Fanbalance.

"Укрзалізниця" признали правопреемницей "Донецкой железной дороги". Последняя и заняла эти средства в виде кредита у российского банка еще в 2011 году. Согласно материалам судебного реестра, сумма в долларах на момент вынесения решения равнялась примерно 1 млрд 857 млн гривен.

"27 июля "Укрзалізниця" заявляла, что украинская "дочка" "Сбербанка" реструктуризировала ее долги на сумму около 200 млн долл, что подлежала погашению до конца июля. Как отмечалось, подписание соглашений состоялось в течение недели до указанной даты с вступлением окончательной силу условий реструктуризации после принятия соответствующего решения Нацбанком. Как уточнялось, реструктуризация проведена на срок до 3 лет с возможностью досрочного погашения", – сообщил сайт.

В июне "Укрзалізниця" сообщила, что Большая Палата Верховного Суда признала ее правопреемником ГП "Донецкая железная дорога" с даты госрегистрации акционерного общества – 21.10.2015. Как замечала УЗ, это означает, что УЗ будет обязана погасить все долги ГП "Донецкая железная дорога", не получив при этом от последней никакого имущества в уставный капитал (при том, что в ОРДЛО более 20 тыс. грузовых вагонов УЗ, почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и более 300 локомотивов).

Как уточнила УЗ, по приблизительным подсчетам сумма финансовых обязательств ГП "Донецкая железная дорога" перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, в том числе перед российскими "Сбербанком" – 3,5 млрд грн, "ВТБ Банком" – 1,2 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский банк Standard Chartered Bank оштрафовали на рекордную сумму 20,47 млн фунтов за то, что он нарушил режим санкций, введенный против российского "Сбербанка".