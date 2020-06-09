В Киеве реконструировали станцию Выдубичи: запустили экспресс в Борисполь и поезда Интерсити

"Укрзалізниця" завершила реконструкцию железнодорожной станции Выдубичи. Теперь ее смогут прибывать поезда экспресса из аэропорта "Борисполь".

Станция таким образом объединила в единую цепь железную дорогу, авто- и авиатранспорт, а также метро. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале.

Реконструированная станция Выдубичи mtu.gov.ua

На станции построили высокую пассажирскую платформу длиной 108 м, лестницы и кассовый павильон. Также там появилось свитлення, громкоговорители, информационные табло, обустроили территорию для маломобильных людей. Позже установят передвижную платформу.

"Благодаря новой высокой пассажирской платформе станция Выдубичи сможет принимать пассажиров Kyiv Boryspil Express и скоростных поездов Интерсити и Интерсити+", – добавил Криклий.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сказал, что в Киеве будет запущен единый электронный билет для метро и железной дороги.

"Укрзалізниця" в четверг, 4 июня, впервые после карантина запустила поезда дальнего следования в направлении Запада Украины.

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