"Укрзалізниця" ограничит работу некоторых станций из-за COVID-19 и запретит продажу билетов

Борис Бондарь Рынки и компании 19:40, 14.08.2020 Обновлено: 19:41, 14.08.2020

С понедельника, 17 августа, на железнодорожных станциях Самбор, Дубно и Клевань будет осуществляться только высадка пассажиров, без посадки.

Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий. Решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Также с этих станций не будут продавать билеты на следующие поезда:

  • №98/97 Ковель – Киев,

  • №49/50 Киев – Трускавец,

  • №45/46 Ужгород – Лисичанск,

  • №231/232 Ивано-Франковск – Геническ,

  • №217/218 Киев – Рахов,

  • №743/744 Киев – Львов.

Министр уточнил, что, если пассажир захочет отказаться от поездки из-за закрытия этих станций, ему будет возмещена 100% стоимость билета.

Вернуть проездной документ можно в железнодорожных кассах или через интернет.

"Укрзалізниця" закроет для посадки пассажиров три станции
(Telegram Владислава Криклия)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" возобновила движение двух поездов дальнего следования: №43/44 Ивано-Франковск – Киев и №118/117 Черновцы – Киев.

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