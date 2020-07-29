'Укрзалізниця' не предупредила пассажиров о продаже всех билетов в вагонах: возник скандал

"Укрзалізниця" с середины июля начала продавать билеты на все места в поездах дальнего следования из Киева и в Киев. Пассажиры, которые рассчитывали на отсутствие потенциально больных соседей, узнавали об этом уже во время поездки.

Ранее Кабмин разрешил "Укрзалізниця" продавать 50% билетов в поездах и рассаживать пассажиров в шахматном порядке. Таким образом между пассажирами должна была сохраниться безопасная дистанция – 1,5 метра, говорится в публикации "Сегодня".

Однако с середины июля "Укрзалізниця" неожиданно начала продавать остальные 50% билетов. Пассажиров, планировавших поездку заранее, об этом не предупредили. Свое решение компания объяснила тем, что продажу всех билетов позволила Киевская городская государственная администрация.

Рассчитывали на безопасную поездку с детьми

Пассажирка Любовь Я. рассказала, что покупала билеты в купе для себя и мужа за полтора месяца до поездки. Тогда в одном купе можно было купить только верхнее и нижнее места, другие два места – "на карантине". О том, что придется ехать еще с двумя людьми они узнали уже в поезде.

Вопреки всем нормам карантина все забито в упор – по четыре человека в купе. И ехать так почти сутки. Про какую дистанцию может идти речь. Я уже не говорю, что можно было купить два нижних места", – говорит Любовь Я.

В соцсетях множество историй людей, которые растеряны, потому что не смогли выкупить билеты или сдают их из-за того, что внезапно началась продажа "карантинных" мест.

Георгий М. пишет, что его компания покупала 101 билет по групповому тарифу с оплатой сборов и комиссий за выписку групповых билетов с "карантинной" рассадкой через полку по два человека в купе.

"Внимание – 101 билет для группы туристов, сотрудников одного предприятия. И тут я узнаю, что между каждым из наших туристов вы продали "карантинные" места другим людям! То есть моя группа женщин, детей, сотрудников будет перемешана непонятно с кем. Особенно обрадовал вагон плацкарт, в котором мы должны были ехать два человека в купе и один на боковушке, а теперь будет три наших заказчика плюс три абсолютно незнакомых человека и главное в вагоне без кондиционера! Почему никто не перезвонил просто по-человечески и профессионально и не выписал нам билеты в один вагон? И какой выход теперь?", – поделился Георгий М.

Продают и в "опасные" регионы

На все жалобы пассажиров "Укрзализныця" отвечает, что получила разрешение от Киевской городской государственной администрации, а недовольным предлагают отказаться от путешествия и сдать билеты.

Полные вагоны ездят не только по направлениям из Киева или транзитом через столицу, но и по всем другим маршрутам. Несмотря на то, что сейчас вспышка заболеваемости во Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях, туда тоже продают 100% билетов из Одессы, Харькова, Днепра и других городов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 Июля "Укрзалізниця" возобновила курсирование еще 46 пригородных поездов на территории обслуживания Львовской железной дороги.

"Укрзалізниця" в пятницу, 17 июля, открыла продажу билетов на поезда в Черновцы.