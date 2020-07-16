"Укрзалізниця" наварила более 10 млн на продаже е-билетов: раскрыты подробности "схемы".

АО "Укрзалізниця" уличили в очередной коррупционной схеме. Речь идет о закупке нового программного обеспечения для организации системы продаж е-билетов в 2018 году – чиновники подделывали документы, чтобы не выходить на открытые торги.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, директора филиала Главного информационно-вычислительного центра УЗ, а также его бывшего заместителя подозревают в том, что, вступив в сговор с руководителем и бенефициаром двух частных предприятий, они попытались "наварить" 10 млн грн на организации сервиса по продаже электронных билетов на "Бориспольский экспресс".

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении должностным лицам "Укрзалізниці".

Тогда чиновники якобы подделали документы, чтобы не выходить на открытые торги – и за 10,4 млн грн купили программное обеспечение, которое фактически дублирует уже существующий на сайте УЗ сервис по продаже билетов.

При том, что компания, которая разрабатывала https://booking.uz.gov.ua, предлагала бесплатно добавить в него соответствующий сервис. К счастью, из-за начала досудебного расследования средства так и не были перечислены со счетов УЗ.

Участникам схемы инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("незаконченное покушение на завладение денежными средствами АО "Укрзализныця" в особо крупном размере, совершенное должностными лицами государственной компании путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц").

По словам уже экс-председателя правления АО "Укрзалізниця" Евгения Кравцова, в 2019 году общество заключило почти 7,5 тыс. договоров на общую сумму 13,4 млн грн. И при проведении части тендеров были допущены настолько наглые нарушения,что они вызвали настоящую бурю в обществе и привлекли внимание правоохранительных органов.