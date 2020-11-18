"Укрзалізниця" насмешила украинцев золотым VIP-вагоном "Пшонка-стайл" для путешествий во время карантина

"Укрзалізниця" показала роскошный вагон-салон VIP-уровня в стиле барокко, в котором пригласила путешествовать по Украине во время карантина. Украинцы восприняли предложение перевозчика с юмором.

О необычной услуге рассказало УНН. Журналисты получили информацию от АО "Укрзалізниця".

В вагоне может перемещаться до 11 человек, в нем есть кухня с холодильником и зал с компьютером и видеотехникой. Кроме того, в вагоне можно принять ванну. Стоимость аренды такого вагона равняется цене 12 взрослых билетов в вагон СВ.

Также вагоны-салоны оснащены специальными купе для охраны и служебного персонала.

Заказывать услугу проезда в таком вагоне нужно заблаговременно, но не позднее чем за 5 рабочих дней до отправления поезда. При этом нужно указать куда и откуда пассажиры планируют попасть.

В вагоне можно проводить совещания или отмечать праздники УНН

Вагон оборудован ванной УНН

Есть в вагоне и спальня УНН

В "Укрзалізниці" отметили, что путешествия в вагонах VIP-уровня пользовались популярностью в прошлом и предыдущем годах. Но в 2020 году ситуация изменилась из-за пандемии COVID-19.

Перевозчики уточнили, что стоимость проезда рассчитывается в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры, в соответствии с периодом года и дней недели. Так, по пятницам и воскресеньям тариф имеет коэффициент повышения 1,1, а по вторникам и средам – коэффициент снижения 0,9.

"На сегодня в АО "Укрзалізниця" только один вагон типа VIP-вагон, курсирующий в составе пассажирского поезда категории "Ночной экспресс" №29/30 сообщением Киев/Ужгород", – сообщили железнодорожники.

На коммерческое предложение государственной компании первыми отреагировали политики.

Экс-нардеп и блогер Виталий Чепинога заявил, что в таком вагоне можно ехать только на похороны Пшонки.

Нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев предположил, что вагон сделали из остатков от ремонта квартиры члена наблюдательного совета АО "Укрзалізниця".

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко предложила представить такой вагон в поезде Киев-Константиновка и предложила снимать в нем пошлые сериалы.

Экс-нардеп Андрей Лозовой отметил, что в вагоне уже есть зал для поминальных обедов.

Чепинога предложил в таком вагоне поехать на похороны Пшонки Facebook

Политики иронично оценили инициативу перевозчика Facebook

Вагон для того, чтобы поехать в гости к Пшонке Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, реформа "Укрзалізниці" давно перезрела, без нее железная дорога деградирует. Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады Михаил Соколов.