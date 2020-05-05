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5 мая • обновлено в 17:53
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"Укрзалізниця" готовится выйти из карантина: СМИ раскрыли, что запустят в первую очередь

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"Укрзалізниця" может запустить электрички в качестве начала выхода из карантина.

Об этом со ссылкой на информацию от информированного источника в транспортной отрасли сообщил "Интерфакс-Украина". Конкретной или приблизительной даты возобновления движения не называется.

Возобновления движения поездов "Укрзалізниці"

Возобновления движения поездов "Укрзалізниці"

Предварительно обсуждается, что первыми будут запущены пригородные электропоезда, потом на маршруты выйдут скоростные поезда категории "Интерсити" и "Интерсити +".

После этого, скорее всего, будет запущено полноценное ж/д сообщение внутри Украины.

При этом запуск международных перевозок будет зависеть от решения, в том числе и соседних стран, с которыми налажено пассажирское ж/д сообщение.

Агентство отмечает, что пока информации о возможных ограничениях по количеству перевозимых пассажиров составами УЗ по завершению карантина нет.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
Укрзалізниця карантин
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