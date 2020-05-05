"Укрзалізниця" готовится выйти из карантина: СМИ раскрыли, что запустят в первую очередь

"Укрзалізниця" может запустить электрички в качестве начала выхода из карантина.

Об этом со ссылкой на информацию от информированного источника в транспортной отрасли сообщил "Интерфакс-Украина". Конкретной или приблизительной даты возобновления движения не называется.

Возобновления движения поездов "Укрзалізниці"

Предварительно обсуждается, что первыми будут запущены пригородные электропоезда, потом на маршруты выйдут скоростные поезда категории "Интерсити" и "Интерсити +".

После этого, скорее всего, будет запущено полноценное ж/д сообщение внутри Украины.

При этом запуск международных перевозок будет зависеть от решения, в том числе и соседних стран, с которыми налажено пассажирское ж/д сообщение.

Агентство отмечает, что пока информации о возможных ограничениях по количеству перевозимых пассажиров составами УЗ по завершению карантина нет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!