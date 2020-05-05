"Укрзалізниця" готовится выйти из карантина: СМИ раскрыли, что запустят в первую очередь

"Укрзалізниця" может запустить электрички в качестве начала выхода из карантина.
Об этом со ссылкой на информацию от информированного источника в транспортной отрасли сообщил "Интерфакс-Украина". Конкретной или приблизительной даты возобновления движения не называется.
Возобновления движения поездов "Укрзалізниці"
Предварительно обсуждается, что первыми будут запущены пригородные электропоезда, потом на маршруты выйдут скоростные поезда категории "Интерсити" и "Интерсити +".
После этого, скорее всего, будет запущено полноценное ж/д сообщение внутри Украины.
При этом запуск международных перевозок будет зависеть от решения, в том числе и соседних стран, с которыми налажено пассажирское ж/д сообщение.
Агентство отмечает, что пока информации о возможных ограничениях по количеству перевозимых пассажиров составами УЗ по завершению карантина нет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кабмин на заседании 29 апреля разрешил работу продовольственных и аграрных рынков, которые могут выполнить санитарные нормы и которые были закрыты на карантин. В частности, работа рынков будет регламентироваться четкими санитарными нормами.
Полная отмена карантина в Украине без обоснованных профилактических мер может привести к 120-140 тыс. жертв коронавируса COVID-19 до конца 2020 года.
Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая ожидается ослабление карантинных мер.
В Украине продлили карантин до 22 мая. Такое решение принял Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник, 4 мая.
Однако с 11 мая в стране ослабят некоторые ограничительные меры. Например, украинцам разрешат посещать парки, скверы, зоны отдыха, парикмахерские и салоны красоты.
Также с 11 мая кафе и ресторанам разрешат работать через "окно выдачи" и на летних площадках, а все магазины получат разрешение продавать товары хозяйственного назначения, мебель и т.д.
При самых оптимистичных прогнозах, метро в Украине откроют в середине лета, а масочный режим продержится минимум до конца года.
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