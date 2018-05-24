Чтобы не было сюрприза: "Укрзалізниця" анонсировала новую услугу для пассажиров

"Укрзалізниця" объявила о предоставлении пассажирам новой услуги. Теперь пассажиры на этапе приобретения билетов в онлайн-системе могут узнать о наличии или отсутствии кондиционера в вагоне.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці", отметив при этом, что компания продолжает выбранный курс на повышение уровня сервиса для пассажиров.

Как отметили в компании, на этапе выбора места в поезде пассажир должен четко понимать, в каких условиях он будет путешествовать и на какой уровень комфорта стоит рассчитывать. В системе онлайн-продажи билетов над изображением мест появилась специальная отметка, которая информирует, есть ли именно в этом вагоне кондиционер. Эта информация будет указана и в приобретенном билете. Новая опция актуальна для региональных поездов и поездов дальнего следования.

Напоминаем, что в 2018 году " Укрзалізниця" планирует приобрести 54 новых пассажирских вагона и провести капитально-восстановительный ремонт 150 вагонов. Все вагоны будут оборудованы системами кондиционирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" намерена установить систему видеонаблюдения в пассажирских вагонах. Ее филиал - "Пассажирская компания" - купит 100 комплектов, необходимых для этого.