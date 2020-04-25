"Укрзалізниці" следует снизить тарифы на 7,4% – Криворучко

"Укрзалізниці" следует снизить тарифы на грузоперевозки на 7,4%, что будет экономически обоснованным. Об этом написал глава Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко в колонке для GMK center.

"Укрзалізниці" следует снизить тарифы на 7,4% исходя из индекса цен производителей. "Укрзалізниці" показалось, что поднятие тарифов на железнодорожные грузоперевозки поможет повысить качество этих самых перевозок, но произошло обратное. Сейчас единственный выход – снижать тарифы, аккумулировать прибыль и пускать ее на дальнейшее развитие", - написал Криворучко.

Он также обратил внимание, что в последние годы объем грузоперевозок железнодорожным транспортом стабильно снижается, в частности с 2011 года он сократился на треть - с 469,3 млн т в 2011 году до 312,9 млн т в 2019-м. Для изменения этого негативного тренда и с учетом надвигающегося кризиса, вызванного карантином, тарифы на грузоперевозки необходимо снизить, что поможет стране с меньшими потерями его преодолеть.

"Укрзалізниця" все еще является кровеносной системой экономики, и ее бесперебойная работа по перевозке внутренних и экспортных грузов критически важна для благополучного прохождения карантина и выхода страны из кризиса. Как бы мы ни критиковали качество железнодорожных перевозок в Украине, без них экономику запустить не получится", - считает Криворучко.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не удастся обойтись без увеличения тарифов "Укрзалізниці" на грузоперевозки, отметив при этом, что утверждение нового договора на предоставление УЗ услуг по организации перевозок грузов отложили до июля.

В свою очередь народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что поднятие тарифов УЗ на грузоперевозки будет катастрофой для предприятий-экспортеров, подчеркнув, что это приведет к удорожанию их продукции и потере позиций на мировых рынках.

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