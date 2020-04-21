Криклий сказал, на что пойдут миллиарды, выигранные у "Газпрома"

В Министерстве инфраструктуры Украины рассчитывают, что "Укрзалізниця" получит 4-5 млрд гривен финансовой поддержки за счет средств, которые Украина выиграла в международных судах у "Газпрома".

Об этом сказал глава министерства Владислав Криклий в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Напомним, в конце декабря 2019 года "Нафтогаз" по решению Стокгольмского арбитража получил от российского "Газпрома" $2,9 млрд.

Деньги для "Укрзалізниці"

По словам министра, финансовая поддержка от лица государства будет лучшим видом помощи для "Укрзалізниці" с учетом того, что ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг компании до "CCC" с прогнозом "негативный".

"С выплаты "газпромовских" денег, которая идет в пользу "Нафтогаза" и будет перечислена в бюджет в виде дивидендов, мы рассчитываем получить определенную сумму, которая будет предусмотрена на поддержку "Укрзалізниці". Но не просто на закрытие текущих проблем, а на заказ у внутреннего рынка вагонов, поездов, электричек и тому подобного", – сказал министр.

Криклий также сообщил, что Мининфраструктуры планирует получить около 4-5 млрд грн целевого финансирования для "Укрзалізниці".

"Ожидаем, что указанные средства поступят в этом году, и до конца года уже будут распределены", – подчеркнул он.

Что касается причин понижения рейтинга УЗ, то Криклий считает, что на решение S&P повлияли публичные высказывания экс-и.о. главы правления "Укрзалізниці" Желько Марчека о том, что у компании проблемы с ликвидностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля стало известно, что правительство освободило Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления "Укрзалізниці" (УЗ) и исключил его из состава членов правления.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!