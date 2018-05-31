"Укртелеком" повышает тарифы: сколько заплатят украинцы

С 1 июня 2018 года "Укртелеком" повышает стоимость тарифных планов на услуги фиксированной телефонной связи.

Тарифные планы будут повышены на 8,2-11,2%. Подорожают тарифные планы на услуги фиксированной телефонной связи, в которые входят пакетные услуги — минуты на общение внутри страны, с абонентами мобильных операторов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Данное повышение тарифов не касается абонплаты, которая регулируется государством.

Местные разговоры в этих тарифных планах не тарифицируются, то есть абонент может без ограничений общаться в пределах одного города/района. В компании связывают повышение тарифов с ростом тарифов на топливо и электроэнергию.

Как сообщал "Обозреватель", оператор мобильной связи "Киевстар" выполнил рекомендации АМКУ и практически в два раза снизил тарифы на звонки своих абонентов на номера фиксированной связи.

С 1 января 2018 года "Укртелеком" повысил тарифы на стационарную связь для своих абонентов. Для абонентов, проживающих в городах, тарифы на стационарную связь выросли на 7,3% (около 5 грн в месяц), а для жителей села — на 14,5% (около 8 грн).