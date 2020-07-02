"Укртатнафта" с самой высокой ценой выиграла тендер Минобороны на поставку топлива

Компания "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) подписала с Министерством обороны Украины два контракта на поставки авиационного топлива.

1 июля подконтрольная бизнесмену Игорю Коломойскому фирма подписала документы на поставку 3,7 тыс. тонн, а 23 июня – на 3,5 тыс. тонн, сообщил enkorr со ссылкой на данные ProZorro. Оба контракта были подписаны по итогам тендера 12 мая.

Компания до 30 августа обязалась поставить топливо по цене 16 256 грн/т. Стоимость включает логистические затраты, кроме того министерство покупает топливо с отсрочкой платежа, что также влияет на цену.

Отмечается, что на аукционе "Укртатнафта" предложила самую высокую стоимость услуг среди шести участников. Например, ее предложение было на 34% дороже, чем от "Сокар Украина". Эта компания предложила самую низкую стоимость (12 162 грн/т).

С 25 мая по 15 июня предложения всех компаний, кроме "Укртатнафты", были поочередно отклонены тендерным комитетом с формулировкой "неустранение недостатков в тендерной документации".

Ранее такая формулировка использовалась, когда сами поставщики не хотели подписывать договор из-за изменения рынка. Так, в мае-июне произошло существенное повышение мировых цен на авиакеросин по мере ослабления карантинных ограничений и роста цен на нефть.

Предложение "Укртатнафты", как самое дорогое, рассматривалось в последнюю очередь и 17 июня было акцептировано.

Как писал OBOZREVATEL, ранее тендер Вооруженных сил на ремонт двигателей для военно-транспортных самолетов Ил-76МД выиграло частное "Украинско-российское авиаремонтное предприятие".